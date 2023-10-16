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Армія Ізраїлю заявила про вбивство керівника розвідки ХАМАС

16 жовтня 2023 19:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Армія Ізраїлю заявила про вбивство керівника розвідки ХАМАС
Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ізраїльська армія заявила, що завдала удару та вбила регіонального керівника розвідки ХАМАС. Це відбулося у місті Хан-Юніс на півдні Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Вбивство керівника розвідки ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю не надає додаткових подробиць про удар, включаючи ім'я високопоставленого члена ХАМАС або місце удару.

Військові також опублікували відео, на яких видно удари в Секторі Гази, в тому числі по тунелях, якими користуються бойовики ХАМАСу та загін ракетних пусків.

Нагадаємо, Ізраїль завдав авіаудару по багатоповерховому будинку в Рафаху на півдні Сектору Гази. Внаслідок цього п'ятеро людей загинули.

Також ми писали, що Міністерство охорони здоров'я Гази заявили про 2750 вбитих палестинців. Причиною є атаки армії Ізраїлю на Сектор Гази. 

Додамо, Ізраїль заперечує інформацію про те, що він погодився припинити вогонь на півдні Сектора Гази, щоб дозволити відкрити прикордонний пункт Рафах для пропуску допомоги в сектор. Підготовка до подальшого наступу проти ХАМАС триває.

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