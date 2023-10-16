Армія Ізраїлю заявила про вбивство керівника розвідки ХАМАС

Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Ізраїльська армія заявила, що завдала удару та вбила регіонального керівника розвідки ХАМАС. Це відбулося у місті Хан-Юніс на півдні Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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The IDF says it struck and killed the head of Hamas's general intelligence in the southern Gaza city of Khan Younis. pic.twitter.com/c1nun5Dwds — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

Вбивство керівника розвідки ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю не надає додаткових подробиць про удар, включаючи ім'я високопоставленого члена ХАМАС або місце удару.

Військові також опублікували відео, на яких видно удари в Секторі Гази, в тому числі по тунелях, якими користуються бойовики ХАМАСу та загін ракетних пусків.

Another video published by the IDF shows airstrikes against tunnels in the Gaza Strip. pic.twitter.com/duyHOebOZ6 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

This video published by the IDF shows a strike on a rocket launching squad in the Gaza Strip. pic.twitter.com/dNXMcYb7eU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

Нагадаємо, Ізраїль завдав авіаудару по багатоповерховому будинку в Рафаху на півдні Сектору Гази. Внаслідок цього п'ятеро людей загинули.

Також ми писали, що Міністерство охорони здоров'я Гази заявили про 2750 вбитих палестинців. Причиною є атаки армії Ізраїлю на Сектор Гази.

Додамо, Ізраїль заперечує інформацію про те, що він погодився припинити вогонь на півдні Сектора Гази, щоб дозволити відкрити прикордонний пункт Рафах для пропуску допомоги в сектор. Підготовка до подальшого наступу проти ХАМАС триває.