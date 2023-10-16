Армия Израиля заявила об убийстве руководителя разведки ХАМАС

Израильские военные. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Израильская армия заявила, что нанесла удар и убила регионального руководителя разведки ХАМАС. Это произошло в городе Хан-Юнис на юге Газы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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IDF собирается его строить и поднимать hlavу Хамаса в общей интеллигенции в Южной Gaza City of Khan Younis. pic.twitter.com/c1nun5Dwds — Emanuel (Mannie), Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

Убийство руководителя разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля не дает дополнительных подробностей об ударе, включая имя высокопоставленного члена ХАМАС или место удара.

Военные также опубликовали видео, на которых видно удары в Секторе Газа, в том числе по туннелям, которыми пользуются боевики ХАМАС и отряд ракетных пусков.

Другие видео publikированы по IDF shows airstrikes по tunnels в Gaza Strip. pic.twitter.com/duyHOebOZ6 — Emanuel (Mannie), Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

Это видео было выпущено на IDF, чтобы показать на расстоянии на скелете скворечник в Gaza Strip. pic.twitter.com/dNXMcYb7eU — Emanuel (Mannie), Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

Напомним, Израиль нанес авиаудар по многоэтажному дому в Рафахе на юге Сектора Газа. В результате этого пять человек погибли.

Также мы писали, что Министерство здравоохранения Газа заявило о 2750 убитых палестинцах. Причиной есть атаки армии Израиля на Сектор Газа.

Добавим, Израиль отрицает информацию о том, что он согласился прекратить огонь на юге Сектора Газа, чтобы разрешить открыть пограничный пункт Рафах для пропуска помощи в сектор. Подготовка к дальнейшему наступлению против ХАМАС продолжается.