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Армия Израиля заявила об убийстве руководителя разведки ХАМАС

16 октября 2023 19:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Армия Израиля заявила об убийстве руководителя разведки ХАМАС
Израильские военные. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Израильская армия заявила, что нанесла удар и убила регионального руководителя разведки ХАМАС. Это произошло в городе Хан-Юнис на юге Газы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Армия обороны Израиля не дает дополнительных подробностей об ударе, включая имя высокопоставленного члена ХАМАС или место удара.

Военные также опубликовали видео, на которых видно удары в Секторе Газа, в том числе по туннелям, которыми пользуются боевики ХАМАС и отряд ракетных пусков.

Напомним, Израиль нанес авиаудар по многоэтажному дому в Рафахе на юге Сектора Газа. В результате этого пять человек погибли.

Также мы писали, что Министерство здравоохранения Газа заявило о 2750 убитых палестинцах. Причиной есть атаки армии Израиля на Сектор Газа.

Добавим, Израиль отрицает информацию о том, что он согласился прекратить огонь на юге Сектора Газа, чтобы разрешить открыть пограничный пункт Рафах для пропуска помощи в сектор. Подготовка к дальнейшему наступлению против ХАМАС продолжается.

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