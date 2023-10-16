В Ірані назвали умови за яких ХАМАС звільнять заручників: деталі

Міністр закордонних справ Ірану Насер Канаані. Фото: агенція Reuters

Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що бойовики ХАМАС готові звільнити майже 200 заручників, яких утримують, якщо Ізраїль припинить повітряні удари по Сектору Гази. Натомість терористи не визнали своє схвалення такого жесту.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на міністра закордонних справ Ірану Насера Канаані.

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За словами іранського політика, бойовики заявили, що готові вжити необхідних заходів для звільнення громадян і цивільних осіб, яких наразі утримують, але їхня думка полягала в тому, що ці заходи вимагають підготовки, яка неможлива в умовах щоденних бомбардувань Сектору Гази.

У ХАМАС кажуть: вони обміняють полонених на тисячі палестинців, утримуваних Ізраїлем, в рамках односторонніх угод про обмін, які було узгоджено в минулому.

"Ми чули від опору, що вони не мають жодних проблем з тим, щоб продовжувати опір", — сказав Канаані, звертаючись до терористів

"Вони кажуть, що у них є військовий потенціал, щоб продовжувати опір на місцях протягом тривалого часу", — додав іранський урядовець.

Видання зазначає: Іран є головним спонсором мусульманських терористів ХАМАС у їхній боротьбі проти Ізраїлю.

Нагадаємо, що раніше США застерегли Іран щодо їхнього підбурювання Палестини у війні з Ізраїлем, аби не допустити подальшої ескалації. Натомість у самому Секторі Гази також був ліквідований ще один з високопоставлених ватажків шаріатських бойовиків. Натомість ЦАХАЛ заявив, що наразі ХАМАС утримують 155 заручників.