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В Ізраїлі ліквідували ще одного ватажка ХАМАС

16 жовтня 2023 00:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Ізраїлі ліквідували ще одного ватажка ХАМАС
Ізраїльські солдати. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Ізраїлі ліквідували ще одного ватажка ХАМАС. Зокрема, йдеться про ліквідацію командувача Південним округом національної безпеки ХАМАС Муетаза Ейда. Це сталося кілька годин тому.

Про це йдеться у спільній заяві Ізраїльської армії та Служби спільної безпеки.

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Ліквідація командира ХАМАС

ЦАХАЛ продовжує наносити широкомасштабні удари по військових об'єктах ХАМАС на півночі сектора Газа. Ізраїльські військові знешкоджуують керівний склад противника. Так, ізраїльська армія та Служба спільної безпеки повідомили про ліквідацію одного з командирів ХАМАС Муетаза Ейда.

"Згідно з точними даними розвідки ISA та IDF, Муетаза Ейда – командувача Південним округом національної безпеки ХАМАС було вбито", — йдеться в повідомленні.

Також були обстріляні десятки військових штабів, низка військових спостережних постів та кілька ракетно-пускових постів, які використовувалися терористичними організаціями ХАМАС та Ісламським джихадом.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть подбати відразу про кілька держав. Вони підтримуватимуть і Україну, й Ізраїль. І для цього США мають усі можливості.

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