Израильские солдаты. Фото: depositphotos.com

В Израиле ликвидировали еще одного предводителя ХАМАС. В частности, речь идет о ликвидации командующего Южным округом национальной безопасности ХАМАС Муэтаза Эйда. Это произошло несколько часов назад.

Об этом идет речь в совместном заявлении Израильской армии и Службы совместной безопасности.

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Ликвидация командира ХАМАС

ЦАХАЛ продолжает наносить широкомасштабные удары по военным объектам ХАМАС на севере сектора Газа. Израильские военные обезвреживают руководящий состав противника. Так, израильская армия и Служба совместной безопасности сообщили о ликвидации одного из командиров ХАМАСа Муэтаза Эйда.

"Согласно точным данным разведки ISA и IDF, Муэтаза Эйда — командующего Южным округом национальной безопасности ХАМАС был убит", — говорится в сообщении.

Также были обстреляны десятки военных штабов, ряд военных наблюдательных постов и несколько ракетно-пусковых постов, которые использовались террористическими организациями ХАМАС и Исламским джихадом.

Напомним, Соединенные Штаты Америки могут позаботиться сразу о нескольких государствах. Они будут поддерживать и Украину, и Израиль. И для этого у США есть все возможности.