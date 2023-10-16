В Израиле ликвидировали еще одного предводителя ХАМАС
В Израиле ликвидировали еще одного предводителя ХАМАС. В частности, речь идет о ликвидации командующего Южным округом национальной безопасности ХАМАС Муэтаза Эйда. Это произошло несколько часов назад.
Об этом идет речь в совместном заявлении Израильской армии и Службы совместной безопасности.
Ликвидация командира ХАМАС
ЦАХАЛ продолжает наносить широкомасштабные удары по военным объектам ХАМАС на севере сектора Газа. Израильские военные обезвреживают руководящий состав противника. Так, израильская армия и Служба совместной безопасности сообщили о ликвидации одного из командиров ХАМАСа Муэтаза Эйда.
"Согласно точным данным разведки ISA и IDF, Муэтаза Эйда — командующего Южным округом национальной безопасности ХАМАС был убит", — говорится в сообщении.
Также были обстреляны десятки военных штабов, ряд военных наблюдательных постов и несколько ракетно-пусковых постов, которые использовались террористическими организациями ХАМАС и Исламским джихадом.
Напомним, Соединенные Штаты Америки могут позаботиться сразу о нескольких государствах. Они будут поддерживать и Украину, и Израиль. И для этого у США есть все возможности.
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