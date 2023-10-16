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В Иране назвали условия, при которых ХАМАС освободит заложников: детали

16 октября 2023 16:32
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Илья Рябинин
редактор
В Иране назвали условия, при которых ХАМАС освободит заложников: детали
Министр иностранных дел Ирана Насер Канаани. Фото: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что боевики ХАМАС готовы освободить почти 200 удерживаемых заложников, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа. Однако террористы не признали свое одобрение такого жеста.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Насера Канаани.

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По словам иранского политика, боевики заявили, что готовы принять необходимые меры для освобождения удерживаемых граждан и гражданских лиц, но их мнение заключалось в том, что эти меры требуют подготовки, которая невозможна в условиях ежедневных бомбардировках Сектора Газа.

В ХАМАСе говорят: они обменяют пленных на тысячи палестинцев, удерживаемых Израилем, в рамках односторонних соглашений об обмене, которые были согласованы в прошлом.

"Мы слышали от сопротивления, что у них нет никаких проблем с тем, чтобы продолжать сопротивление", — сказал Канаани, обращаясь к террористам

"Они говорят, что у них есть военный потенциал, чтобы продолжать сопротивление на местах в течение длительного времени", — добавил иранский чиновник.

Издание отмечает: Иран является главным спонсором мусульманских террористов ХАМАС в их борьбе против Израиля.

Напомним, что ранее США предостерегли Иран по поводу их подстрекательства Палестины в войне с Израилем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. В самом Секторе Газа также был ликвидирован еще один из высокопоставленных главарей шариатских боевиков. В то же время ЦАХАЛ заявил, что в настоящее время ХАМАС удерживают 155 заложников.

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