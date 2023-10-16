Ізраїль вдарив по багатоповерхівці в Секторі Гази: є загиблі та поранені

Дим після удару по багатоповерхівці в Секторі Гази. Фото: AFP

Ізраїль завдав авіаудару по багатоповерховому будинку в Рафаху на півдні Сектора Гази. Внаслідок цього п'ятеро людей загинули.

Про це повідомляє CNN.

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Удар по багатоповерхівці

У Міністерстві внутрішніх справ Палестини розповіли, що 15 людей отримали поранення в результаті авіаудару ізраїльської авіації по багатоповерховому будинку в Рафаху.

Там наголосили, що удар стався без попереднього попередження Армії оборони Ізраїлю.

ЦАХАЛ не коментував атаку.

Нагадаємо, кількість українців, які хочуть евакуюватися із Сектору Гази, збільшується. Станом на 14 жовтня було 243 особи.

Також ми писали, що Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що бойовики ХАМАС готові звільнити майже 200 заручників, яких утримують, якщо Ізраїль припинить повітряні удари по Сектору Гази. Натомість терористи не визнали своє схвалення такого жесту.

Додамо, Міністерство охорони здоров'я Гази заявили про 2750 вбитих палестинців. Причиною є атаки армії Ізраїлю на Сектор Гази.