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Израиль ударил по многоэтажке в Секторе Газа: есть погибшие и раненые

16 октября 2023 18:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Израиль ударил по многоэтажке в Секторе Газа: есть погибшие и раненые
Дым после удара по многоэтажке в Секторе Газа. Фото: AFP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Израиль нанес авиаудар по многоэтажному дому в Рафахе на юге Сектора Газа. В результате этого пять человек погибли.

Об этом сообщает CNN.

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В Министерстве внутренних дел Палестины рассказали, что 15 человек получили ранения в результате авиаудара израильской авиации по многоэтажному дому в Рафахе.

Там отметили, что удар произошел без предварительного предупреждения Армии обороны Израиля.

ЦАХАЛ не комментировал атаку.

Напомним, количество украинцев, желающих эвакуироваться из Сектора Газа, увеличивается. По состоянию на 14 октября было 243 человека.

Также мы писали, что Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что боевики ХАМАС готовы освободить почти 200 заложников, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа. Однако террористы не признали свое одобрение такого жеста.

Добавим, Министерство здравоохранения Газа заявило о 2750 убитых палестинцах. Причиной есть атаки армии Израиля на Сектор Газа.

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