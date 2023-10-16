Бажаючих евакуюватися із сектору Гази українців більшає, — омбудсмен

Черга в аеропорту Ізраїля. Фото: Ynet

Кількість українців, які хочуть евакуюватися із сектору Гази, збільшується. Станом на 14 жовтня її кількість була 243 особи.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомляє український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Читайте також:

Евакуація з сектору Гази

У зв'язку з військовими діями на території сектору Гази, багато країн нині займуться евакуацією звідти своїх громадян. Український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відправився 14 жовтня до Єгипту, щоб прокоординувати виїзд українців.

Він підтвердив, що наразі з ними тримають зв'язок, проте він часто переривається. Тому всі українські громадяни на території сектору Гази поінформовані, що евакуація планується через пункт перетину Рафах.

Цей пункт розташований на кордоні з Єгиптом. Проте поки що він закритий. Дмитро Лубінець спілкувався з представником влади Єгипту, і той сказав, що евакуація українців буде для них в пріоритеті.

Наразі Єгипет ще не надав дозвіл на перетин цього пункту. Проте там запевняють, що кожному потребуючому буде надана допомога.

Нагадаємо, що прикордонний пункт між Газою та Єгиптом планують знову відкрити.

Також про те, що внаслідок бойових дій у секторі Гази загинуло 2750 палестинців.