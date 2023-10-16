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Желающих эвакуироваться из сектора Газа украинцев становится больше, — омбудсмен

16 октября 2023 16:51
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор
Желающих эвакуироваться из сектора Газа украинцев становится больше, — омбудсмен
Очередь в Израиле. Фото: Ynet
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

Количество украинцев, желающих эвакуироваться из сектора Газа, увеличивается. По состоянию на 14 октября ее количество было 243 человека.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Эвакуация из сектора Газа

В связи с военными действиями на территории сектора Газа многие страны сейчас займутся эвакуацией оттуда своих граждан. Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отправился 14 октября в Египет, чтобы прокоординировать выезд украинцев.

Он подтвердил, что сейчас с ними поддерживают связь, однако он часто прерывается. Поэтому все украинские граждане на территории сектора Газа информированы, что эвакуация планируется через пункт пересечения Рафах.

Этот пункт расположен на границе с Египтом. Однако пока он закрыт. Дмитрий Лубинец общался с представителем властей Египта, и тот сказал, что эвакуация украинцев будет для них в приоритете.

Египет еще не предоставил разрешение на пересечение этого пункта. Однако там уверяют, что каждому нуждающемуся будет оказана помощь.

Напомним, что приграничный пункт между Газой и Египтом планируют вновь открыть.

Также о том, что в результате боевых действий в секторе Газа погибли 2750 палестинцев.

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