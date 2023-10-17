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В сети показали последствия взрыва в больнице Газа: известно о 500 погибших

17 октября 2023 23:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В сети показали последствия взрыва в больнице Газа: известно о 500 погибших
Последствия удара по больнице в Газе. Фото: REUTERS/Mohammed Salem
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 17 октября, в Газе раздался взрыв в больнице, в результате чего известно о 500 погибших. В ЦАХАЛ говорят, что произошло это из-за неудачного запуска ракеты ХАМАС.

О количестве жертв сообщило издание Aljazeera.

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Жертвы в результате атаки

По информации журналистов, в городе Газа погибли более 500 палестинцев в результате удара по больнице. В настоящее время под завалами находятся сотни пострадавших.

Что говорят израильские журналисты

СМИ Израиля отмечают, что накануне взрыва в больнице боевики ХАМАС сообщали о запуске ракет по израильской Хайфе, однако прилетов в городе не было.

По информации издания The Times Of Israel, в Египте утверждают, что именно Израиль ответственен за удар по этой больнице. Министерство иностранных дел страны осудило этот инцидент и отмечает, что "умышленная бомбардировка гражданских лиц является серьезным нарушением международного, гуманитарного права и основных ценностей человечества".

Позиция ЦАХАЛа

В свою очередь ЦАХАЛ отметил, что выясняет, кто должен нести ответственность за этот удар.

"Египет призвал Израиль немедленно прекратить политику коллективного наказания против населения сектора Газа", — говорится в заявлении МИД Египта.

Трехдневный траур

В то же время Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о трехдневном трауре по жертвам удара по больнице в Газе. По информации министерства здравоохранения Палестины, в результате атаки погибли сотни людей, пишет CNN.

"В заявлении, обнародованном его офисом, президент также приказал приспустить флаги в память о жертвах "израильской агрессии против больницы Аль-Ахли и всех людей, убитых оккупантами"", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что больница была приютом для тысяч перемещенных лиц.

Напомним, Елена Зеленская провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог. По ее словам, уже известно о 13 украинцах, погибших в результате нападения ХАМАС на страну.

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