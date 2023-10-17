В мережі з'явився момент вибуху в лікарні в Секторі Гази: відео

Вибухи в Секторі Гази. Фото: english.sawtbeirut.com

У мережі поширюють кадри з моментом вибуху в лікарні Аль-Ахлі Араб в Секторі Гази. Наразі на місці подій зафіксували 500 постраждалих.

Відповідне відео оприлюднив журналіст The Washington Post.

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Зазначається, що спершу було чути дзижчання в повітрі, після чого прогримів вибух. Потім очевидці помітили помаранчеву заграву.

"Відео, зняте за межами лікарні, фіксує перші звуки вибуху — дзижчання в повітрі, а потім вибух. Камера відразу повертається, показуючи вогонь і помаранчеві шлейфи", — йдеться в повідомленні.

Video of the moment of the blast at Al Ahli Hospital, geolocated by The Post, captures a whirring through the air and then a blast, followed by orange flames: https://t.co/9C6AYwyP02 pic.twitter.com/Fa7T2DinCj — Evan Hill (@evanhill) October 17, 2023

Як відомо, у ХАМАС повідомили про 500 жертв внаслідок атаки на лікарню. У ЦАХАЛ зазначили, що це сталося внаслідок невдалого запуску ракети з боку палестинців.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 жовтня, у Секторі Гази пролунав вибух у лікарні.

Також ми писали, що внаслідок удару по лікарні в Газі відомо про 500 загиблих. У ЦАХАЛ відповіли, чому це сталося.