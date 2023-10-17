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В мережі з'явився момент вибуху в лікарні в Секторі Гази: відео

17 жовтня 2023 23:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В мережі з'явився момент вибуху в лікарні в Секторі Гази: відео
Вибухи в Секторі Гази. Фото: english.sawtbeirut.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У мережі поширюють кадри з моментом вибуху в лікарні Аль-Ахлі Араб в Секторі Гази. Наразі на місці подій зафіксували 500 постраждалих.

Відповідне відео оприлюднив журналіст The Washington Post.

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Зазначається, що спершу було чути дзижчання в повітрі, після чого прогримів вибух. Потім очевидці помітили помаранчеву заграву. 

"Відео, зняте за межами лікарні, фіксує перші звуки вибуху — дзижчання в повітрі, а потім вибух. Камера відразу повертається, показуючи вогонь і помаранчеві шлейфи", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, у ХАМАС повідомили про 500 жертв внаслідок атаки на лікарню. У ЦАХАЛ зазначили, що це сталося внаслідок невдалого запуску ракети з боку палестинців. 

Нагадаємо, що сьогодні, 17 жовтня, у Секторі Гази пролунав вибух у лікарні.

Також ми писали, що внаслідок удару по лікарні в Газі відомо про 500 загиблих. У ЦАХАЛ відповіли, чому це сталося.

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