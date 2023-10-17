Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В сети появился момент взрыва в больнице в Секторе Газа: видео arrow

В сети появился момент взрыва в больнице в Секторе Газа: видео

17 октября 2023 23:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В сети появился момент взрыва в больнице в Секторе Газа: видео
Взрывы в Секторе Газа. Фото: english.sawtbeirut.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В сети распространяют кадры с моментом взрыва в больнице Аль-Ахли Араб в Секторе Газа. Сейчас на месте происшествия зафиксировали 500 пострадавших.

Соответствующее видео обнародовал журналист The Washington Post.

Читайте также:

Момент удара по больнице в Секторе Газа

Отмечается, что сначала было слышно жужжание в воздухе, после чего прогремел взрыв. Затем очевидцы заметили оранжевое зарево.

"Видео, снятое за пределами больницы, фиксирует первые звуки взрыва — жужжание в воздухе, а затем взрыв. Камера сразу поворачивается, показывая огонь и оранжевые шлейфы", — говорится в сообщении.

Как известно, в ХАМАС сообщили о 500 жертвах в результате атаки на больницу. В ЦАХАЛ отметили, что это произошло в результате неудачного запуска ракеты со стороны палестинцев.

Напомним, что сегодня, 17 октября, в Секторе Газа раздался взрыв в больнице.

Также мы писали, что в результате удара по больнице в Газе известно о 500 погибших. В ЦАХАЛ ответили, почему это произошло.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме