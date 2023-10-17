В сети появился момент взрыва в больнице в Секторе Газа: видео

Взрывы в Секторе Газа. Фото: english.sawtbeirut.com

В сети распространяют кадры с моментом взрыва в больнице Аль-Ахли Араб в Секторе Газа. Сейчас на месте происшествия зафиксировали 500 пострадавших.

Соответствующее видео обнародовал журналист The Washington Post.

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Отмечается, что сначала было слышно жужжание в воздухе, после чего прогремел взрыв. Затем очевидцы заметили оранжевое зарево.

"Видео, снятое за пределами больницы, фиксирует первые звуки взрыва — жужжание в воздухе, а затем взрыв. Камера сразу поворачивается, показывая огонь и оранжевые шлейфы", — говорится в сообщении.

Video of moment of blast at Al Ahli Hospital, geolocated по Postу, captures whirring через Air і the blast, истек из oranžových flames: https://t.co/9C6AYwyP02 pic.twitter.com/Fa7T2DinCj — Evan Hill (@evanhill) октябрь 17, 2023

Как известно, в ХАМАС сообщили о 500 жертвах в результате атаки на больницу. В ЦАХАЛ отметили, что это произошло в результате неудачного запуска ракеты со стороны палестинцев.

Напомним, что сегодня, 17 октября, в Секторе Газа раздался взрыв в больнице.

Также мы писали, что в результате удара по больнице в Газе известно о 500 погибших. В ЦАХАЛ ответили, почему это произошло.