В сети появился момент взрыва в больнице в Секторе Газа: видео
В сети распространяют кадры с моментом взрыва в больнице Аль-Ахли Араб в Секторе Газа. Сейчас на месте происшествия зафиксировали 500 пострадавших.
Соответствующее видео обнародовал журналист The Washington Post.
Момент удара по больнице в Секторе Газа
Отмечается, что сначала было слышно жужжание в воздухе, после чего прогремел взрыв. Затем очевидцы заметили оранжевое зарево.
"Видео, снятое за пределами больницы, фиксирует первые звуки взрыва — жужжание в воздухе, а затем взрыв. Камера сразу поворачивается, показывая огонь и оранжевые шлейфы", — говорится в сообщении.
Video of moment of blast at Al Ahli Hospital, geolocated по Postу, captures whirring через Air і the blast, истек из oranžových flames: https://t.co/9C6AYwyP02 pic.twitter.com/Fa7T2DinCj— Evan Hill (@evanhill) октябрь 17, 2023
Как известно, в ХАМАС сообщили о 500 жертвах в результате атаки на больницу. В ЦАХАЛ отметили, что это произошло в результате неудачного запуска ракеты со стороны палестинцев.
Напомним, что сегодня, 17 октября, в Секторе Газа раздался взрыв в больнице.
Также мы писали, что в результате удара по больнице в Газе известно о 500 погибших. В ЦАХАЛ ответили, почему это произошло.
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