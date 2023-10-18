Иордания отменила встречу с Байденом и лидерами Ближнего Востока

Президент США Джо Байден. Фото: depositphotos.com

Иордания отменила встречу с президентом США Джо Байденом и лидерами Египта и Палестинской автономии, которая должна была состояться сегодня, 18 октября. Причиной стал взрыв в больнице в Секторе Газа, приведший к сотням жертв.

Об отмене встречи сообщает CNN.

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"Сейчас нет смысла делать что-либо, кроме остановки этой войны. Никому не выгодно проводить саммит в это время", — заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

Так, Байден должен был приехать в Амман, что в Иордании, сразу после посещения Тель-Авива сегодня, 18 октября.

Комментарий Белого дома

В Белом доме объяснили, что американский президент "отложил" поездку после того, как посоветовался с королем Иордании Абдаллой II. Учитывая траур, встреча сейчас не в приоритете.

"Президент выразил глубокие соболезнования по поводу невинных жертв взрыва в больнице в Газе и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он надеется на личную консультацию с этими лидерами в ближайшее время и согласился продолжать регулярные и прямые контакты с каждым из них в ближайшие дни", — заявил представитель Белого дома.

Напомним, что мы уже писали о предполагаемом визите Джо Байдена в Израиль, который он запланировал на 18 октября.

Взрыв в больнице в Секторе Газа

Также мы писали, что вчера, 17 октября, в Газе раздался взрыв в больнице, в результате чего известно о 500 погибших. В ЦАХАЛ ответили, из-за чего это произошло.

Позже появилась информация о 800 жертвах в результате удара по больнице. Об этом сообщило издание Al Arabiya.

Добавим, что в сети распространяют кадры с моментом взрыва в больнице Аль-Ахли Араб в Секторе Газа.