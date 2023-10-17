Стало відомо, коли Байден відвідає Ізраїль

Президент США Джо Байден. Фото: CNN

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський президент Джо Байден незабаром відвідає Ізраїль. Своїм візитом він запевнить країну в підтримці США та обговорить низку важливих питань.

Про це повідомляє CNN.

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За словами Блінкена, поїздка Джо Байдена запланована на середу, 18 жовтня. Президент США "почує від Ізраїлю про проведення операції таким чином, щоб звести до мінімуму жертви серед цивільного населення та забезпечити надходження гуманітарної допомоги до мирних жителів Гази у спосіб, який не принесе користі ХАМАС".

"Президент Байден знову дасть зрозуміти, як він однозначно робив після вбивства ХАМАСом понад 1400 людей, зокрема щонайменше 30 американців, що Ізраїль має право і справді зобов’язаний захищати свій народ від ХАМАС та інших терористів і запобігати майбутнім атакам", — сказав Блінкен.

Також Байден вислухає потреби Ізраїлю в зброї, яка потрібна для його захисту.

"Президент продовжуватиме тісно співпрацювати з нашими ізраїльськими партнерами, щоб забезпечити звільнення заручників, захоплених ХАМАСом, включаючи чоловіків, жінок, маленьких дітей, тих, хто пережив Голокост, і американських громадян", — сказав Блінкен.

Також Байден відвідає Йорданію, де зустрінеться з лідерами Близького Сходу. Основна увага під час цієї зустрічі "зосереджена на гуманітарній допомозі на тлі поглиблення кризи".

Нагадаємо, що ми вже писали про ймовірний візит Джо Байдена до Ізраїлю. Адже він має запрошення від прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу.