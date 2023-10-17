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Стало известно, когда Байден посетит Израиль

17 октября 2023 04:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стало известно, когда Байден посетит Израиль
Президент США Джо Байден. Фото: CNN
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден в скором времени посетит Израиль. Своим визитом он заверит страну в поддержке США и обсудит ряд важных вопросов.

Об этом сообщает CNN.

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Когда Байден посетит Израиль

По словам Блинкена, поездка Джо Байдена намечена на среду, 18 октября. Президент США "услышит от Израиля о проведении операции таким образом, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения и обеспечить поступление гуманитарной помощи мирным жителям Газы способом, который не принесет пользы ХАМАС".

"Президент Байден снова даст понять, как он однозначно делал после убийства ХАМАСом более 1400 человек, в том числе по меньшей мере 30 американцев, что Израиль имеет право и действительно обязан защищать свой народ от ХАМАС и других террористов и предотвращать будущие атаки", — сказал Блинкен.

Также Байден выслушает потребности Израиля в оружии, необходимом для его защиты.

"Президент будет продолжать тесно сотрудничать с нашими израильскими партнерами, чтобы обеспечить освобождение заложников, захваченных ХАМАСом, включая мужчин, женщин, маленьких детей, переживших Холокост и американских граждан", — сказал Блинкен.

Также Байден посетит Иорданию, где встретится с лидерами Ближнего Востока. Основное внимание в этой встрече "сосредоточено на гуманитарной помощи на фоне углубления кризиса".

Напомним, что мы уже писали о предполагаемом визите Джо Байдена в Израиль. Ведь у него есть приглашение от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

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