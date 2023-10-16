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Байден може приїхати до Ізраїлю: Нетаньяху запросив

16 жовтня 2023 04:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Байден може приїхати до Ізраїлю: Нетаньяху запросив
Президент США Джо Байден зустрічається з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньяху в Нью-Йорку, 20 вересня 2023 р. Фото: AP
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американський президент Джо Байден може приїхати до Ізраїлю. Принаймні, запрошення від прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньяху Президент США отримав.

Про це пише видання Times of Israel.

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Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху запросив американського президента до Ізраїлю з візитом солідарності цього тижня.

Як передає видання, офіс Нетаньяху та Білий дім наразі вивчають деталі можливої поїздки та розглядають запрошення.

Якщо Байден приїде до Ізраїлю, він стане першим главою держави, який відвідав країну після нападу ХАМАС 7 жовтня.

Незабаром у Білому домі прокоментували інформацію про можливий візит.

"У нас немає планів про нову поїздку, про яку можна було б оголосити", — заявила представниця Ради національної безпеки Білого дому Адрієнн Вотсон.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть подбати відразу про кілька держав. Вони підтримуватимуть і Україну, й Ізраїль. І для цього США мають усі можливості.

 

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