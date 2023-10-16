Байден может приехать в Израиль: Нетаньяху пригласил
Американский президент Джо Байден может приехать в Израиль. По крайней мере, приглашение от премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху Президент США получил.
Об этом пишет издание Times of Israel.
Приедет ли Байден в Израиль
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху пригласил американского президента в Израиль с визитом солидарности на этой неделе.
Как передает издание, офис Нетаньяху и Белый дом изучают детали возможной поездки и рассматривают приглашения.
Если Байден приедет в Израиль, он станет первым главой государства, посетившим страну после нападения ХАМАС 7 октября.
Вскоре в Белом доме прокомментировали информацию о возможном визите.
"У нас нет планов о новой поездке, о которой можно было бы объявить", — заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон.
Напомним, Соединенные Штаты Америки могут позаботиться сразу о нескольких государствах. Они будут поддерживать и Украину, и Израиль. И для этого у США есть все возможности.
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