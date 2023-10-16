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Байден может приехать в Израиль: Нетаньяху пригласил

16 октября 2023 04:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Байден может приехать в Израиль: Нетаньяху пригласил
Президент США Джо Байден встречается с премьер-министром Беньямином Нетаньяху в Нью-Йорке, 20 сентября 2023 г. Фото: AP
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американский президент Джо Байден может приехать в Израиль. По крайней мере, приглашение от премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху Президент США получил.

Об этом пишет издание Times of Israel.

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Приедет ли Байден в Израиль

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху пригласил американского президента в Израиль с визитом солидарности на этой неделе.

Как передает издание, офис Нетаньяху и Белый дом изучают детали возможной поездки и рассматривают приглашения.

Если Байден приедет в Израиль, он станет первым главой государства, посетившим страну после нападения ХАМАС 7 октября.

Вскоре в Белом доме прокомментировали информацию о возможном визите.

"У нас нет планов о новой поездке, о которой можно было бы объявить", — заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон.

Напомним, Соединенные Штаты Америки могут позаботиться сразу о нескольких государствах. Они будут поддерживать и Украину, и Израиль. И для этого у США есть все возможности.

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