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США зможуть подбати і про Україну, і про Ізраїль, — Байден

15 жовтня 2023 23:55
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Лариса Голуб
Редактор
США зможуть подбати і про Україну, і про Ізраїль, — Байден
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сполучені Штати Америки можуть подбати відразу про кілька держав. Вони підтримуватимуть і Україну, й Ізраїль. І для цього США мають усі можливості.

Про це заявив президент США Джо Байден. Повідомляє агенція CNN.

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Американський президент Джо Байден заявив, що країна здатна надавати допомогу для обох країн одночасно. Адже США, на переконання Байдена, — наймогутніша нація в історії світу.

При цьому він перефразував відому цитату колишньої держсекретарки США Мадлен Олбрайт.

"У нас є можливість зробити це, і ми зобов'язані це зробити, ми — найважливіша нація", — заявив Байден.

Нагадаємо, новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України коштуватиме значно більше, ніж два мільярди доларів. Президент США Джо Байден цього тижня говоритиме з Конгресом для схвалення цього пакета.

У зв'язку з тим, що республіканці намагаються обрати спікера Палати представників США після того, як майже два тижні тому прихильники жорсткої лінії партії змістили Кевіна Маккарті, ухвалення законопроєктів відтерміновується.

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