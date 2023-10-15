США зможуть подбати і про Україну, і про Ізраїль, — Байден

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Сполучені Штати Америки можуть подбати відразу про кілька держав. Вони підтримуватимуть і Україну, й Ізраїль. І для цього США мають усі можливості.

Про це заявив президент США Джо Байден. Повідомляє агенція CNN.

Читайте також:

США допомагатиме і Україні, й Ізраїлю

Американський президент Джо Байден заявив, що країна здатна надавати допомогу для обох країн одночасно. Адже США, на переконання Байдена, — наймогутніша нація в історії світу.

При цьому він перефразував відому цитату колишньої держсекретарки США Мадлен Олбрайт.

"У нас є можливість зробити це, і ми зобов'язані це зробити, ми — найважливіша нація", — заявив Байден.

Нагадаємо, новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України коштуватиме значно більше, ніж два мільярди доларів. Президент США Джо Байден цього тижня говоритиме з Конгресом для схвалення цього пакета.

У зв'язку з тим, що республіканці намагаються обрати спікера Палати представників США після того, як майже два тижні тому прихильники жорсткої лінії партії змістили Кевіна Маккарті, ухвалення законопроєктів відтерміновується.