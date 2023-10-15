США смогут позаботиться и об Украине, и об Израиле, — Байден

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки могут позаботиться сразу о нескольких государствах. Они будут поддерживать и Украину, и Израиль. И для этого у США есть все возможности.

Об этом заявил президент США Джо Байден. Сообщает агентство CNN.

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Американский президент Джо Байден заявил, что страна способна оказывать помощь обеим странам одновременно. Ведь США, по убеждению Байдена, самая могущественная нация в истории мира.

При этом он перефразировал известную цитату бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт.

"У нас есть возможность сделать это, и мы обязаны это сделать, мы важнейшая нация", — заявил Байден.

Напомним, новый пакет вооружений для Израиля и Украины будет стоить значительно больше двух миллиардов долларов. Президент США Джо Байден на этой неделе будет говорить с Конгрессом для одобрения этого пакета.

В связи с тем, что республиканцы пытаются избрать спикера Палаты представителей США после того, как почти две недели назад сторонники жесткой линии партии сместили Кевина Маккарти, принятие законопроектов откладывается.