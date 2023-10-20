Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Байден запросил у Конгресса впечатляющую сумму для Украины и Израиля arrow

Байден запросил у Конгресса впечатляющую сумму для Украины и Израиля

20 октября 2023 18:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Байден запросил у Конгресса впечатляющую сумму для Украины и Израиля
Президент США Джо Байден. Фото: Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент США Джо Байден в пятницу, 20 октября, запросил у Конгресса почти 106 млрд долларов. Деньги должны быть направлены как на помощь Украине и Израилю, так и на пополнение запасов военной техники и оружия Вооруженных сил США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также:

Впечатляющая сумма валюты

По сообщению агентства, безвозмездную финпомощь Израилю объединили с аналогичной украинской. Также выделенные средства пойдут:

  • на обеспечение безопасности американо-мексиканской границы; 
  • помощь беженцам;
  • мерам по противодействию Китаю и другим приоритетным задачам.

Белый Дом надеется, что такой законопроект получит поддержку в Палате представителей, которая уже более двух недель не имеет собственного спикера.

Поддержка Украины содержит 61,4 млрд долларов, в том числе 44,4 млрд долларов на:

  • поставку оборудования; 
  • пополнение запасов оружия и другую военную поддержку.

Для Израиля планируют выделить 14,3 млрд долларов. Еще 9,5 млрд долларов должен получить Госдепартамент США в качестве закупки гуманитарной помощи Украине, Израилю и Сектору Газа.

Также часть денег пойдет на закупку оружия и военной техники у ведущих американских военно-промышленных концернов с целью пополнения запасов ВС США и покрыть количество переданной техники ВСУ и ЦАХАЛ.

Напомним, что американский президент вчера обратился к американскому народу, где рассказал о событиях в Украине и Израиле. Там же он впервые и поднял вопрос о предоставлении помощи Украине и Израилю.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме