Байден запросил у Конгресса впечатляющую сумму для Украины и Израиля
Президент США Джо Байден в пятницу, 20 октября, запросил у Конгресса почти 106 млрд долларов. Деньги должны быть направлены как на помощь Украине и Израилю, так и на пополнение запасов военной техники и оружия Вооруженных сил США.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Впечатляющая сумма валюты
По сообщению агентства, безвозмездную финпомощь Израилю объединили с аналогичной украинской. Также выделенные средства пойдут:
- на обеспечение безопасности американо-мексиканской границы;
- помощь беженцам;
- мерам по противодействию Китаю и другим приоритетным задачам.
Белый Дом надеется, что такой законопроект получит поддержку в Палате представителей, которая уже более двух недель не имеет собственного спикера.
Поддержка Украины содержит 61,4 млрд долларов, в том числе 44,4 млрд долларов на:
- поставку оборудования;
- пополнение запасов оружия и другую военную поддержку.
Для Израиля планируют выделить 14,3 млрд долларов. Еще 9,5 млрд долларов должен получить Госдепартамент США в качестве закупки гуманитарной помощи Украине, Израилю и Сектору Газа.
Также часть денег пойдет на закупку оружия и военной техники у ведущих американских военно-промышленных концернов с целью пополнения запасов ВС США и покрыть количество переданной техники ВСУ и ЦАХАЛ.
Напомним, что американский президент вчера обратился к американскому народу, где рассказал о событиях в Украине и Израиле. Там же он впервые и поднял вопрос о предоставлении помощи Украине и Израилю.
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