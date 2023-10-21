Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В прямий ефір телеканалу Al-Jazeera потрапив момент удару Ізралю по сектору Гази arrow

В прямий ефір телеканалу Al-Jazeera потрапив момент удару Ізралю по сектору Гази

21 жовтня 2023 21:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В прямий ефір телеканалу Al-Jazeera потрапив момент удару Ізралю по сектору Гази
Ізраїльський удар по сектору Гази. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ізраїль продовжує проводити військову операцію у секторі Газа. При цьому Армія оборони Ізраїлю активно обстрілює інфраструктуру бойовиків ХАМАС.

Один з таких ударів було зафіксовано камерою телеканалу Al-Jazeera.

Читайте також:

Ізраїльський удар по сектору Гази потрапив на камеру

Момент удару ЦАХАЛ по сектору Газа було зафіксовано камерою телеканалу Al-Jazeera. На відео можна побачити потужний вибух, а також зруйновану внаслідок влучання будівлю.

Також чутно, як цей удар коментують працівники телеканалу.

Раніше ми розповідали, що реакція на скандальний допис екоактивістки Грети Тунберг в мережі Х, в якому вона підтримала палестинців у війні проти Ізраїлю, не змусила себе чекати. Речник ізраїльської армії Ар'є Шаруз Шалікар заявив, що той, хто ототожнюватиме себе з Гретою в майбутньому, фактично буде "прихильником терору".

Нагадуємо, що США та Європа здійснюють тиск на Ізраїль з метою відкласти наземну операцію в Секторі Гази, щоб виграти трохи часу й звільнити заручників, яких тримають терористи ХАМАС. Цього можна досягти завдяки переговорам за посередництва Катару.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі