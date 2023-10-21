В прямий ефір телеканалу Al-Jazeera потрапив момент удару Ізралю по сектору Гази

Ізраїльський удар по сектору Гази. Фото: скриншот

Ізраїль продовжує проводити військову операцію у секторі Газа. При цьому Армія оборони Ізраїлю активно обстрілює інфраструктуру бойовиків ХАМАС.

Один з таких ударів було зафіксовано камерою телеканалу Al-Jazeera.

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Момент удару ЦАХАЛ по сектору Газа було зафіксовано камерою телеканалу Al-Jazeera. На відео можна побачити потужний вибух, а також зруйновану внаслідок влучання будівлю.

Також чутно, як цей удар коментують працівники телеканалу.

Раніше ми розповідали, що реакція на скандальний допис екоактивістки Грети Тунберг в мережі Х, в якому вона підтримала палестинців у війні проти Ізраїлю, не змусила себе чекати. Речник ізраїльської армії Ар'є Шаруз Шалікар заявив, що той, хто ототожнюватиме себе з Гретою в майбутньому, фактично буде "прихильником терору".

Нагадуємо, що США та Європа здійснюють тиск на Ізраїль з метою відкласти наземну операцію в Секторі Гази, щоб виграти трохи часу й звільнити заручників, яких тримають терористи ХАМАС. Цього можна досягти завдяки переговорам за посередництва Катару.