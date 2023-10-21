В прямой эфир телеканала Al-Jazeera попал момент удара Израиля по сектору Газа

Израильский удар по сектору Газа. Фото: скриншот

Израиль продолжает проводить военную операцию в секторе Газа. При этом Армия обороны Израиля активно обстреливает инфраструктуру боевиков ХАМАС.

Один из таких ударов был зафиксирован камерой телеканала Al-Jazeera.

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Момент удара ЦАХАЛ по сектору Газа был зафиксирован камерой телеканала Al-Jazeera. На видео можно увидеть мощный взрыв, а также разрушенное в результате попадания здание.

Также слышно, как этот удар комментируют работники телеканала.

Ранее мы рассказывали, что реакция на скандальную запись экоактивистки Греты Тунберг в сети Х, в которой она поддержала палестинцев в войне против Израиля, не заставила себя ждать. Спикер израильской армии Арье Шаруз Шаликар заявил, что тот, кто будет отождествлять себя с Гретой в будущем, фактически будет "сторонником террора".

Напомним, что США и Европа оказывают давление на Израиль с целью отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть немного времени и освободить заложников, которых держат террористы ХАМАС. Этого можно добиться благодаря переговорам при посредничестве Катара.