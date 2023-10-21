США та Європа закликають Ізраїль відкласти вторгнення до Сектору Гази

Ізраїльські солдати їдуть на військових машинах біля кордону Ізраїлю з Сектором Гази. Фото: REUTERS

США та Європа здійснюють тиск на Ізраїль з метою відкласти наземну операцію в Секторі Гази, щоб виграти трохи часу й звільнити заручників, яких тримають терористи ХАМАС. Цього можна досягти завдяки переговорам за посередництва Катару.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Ізраїль просять утриматися від операції в Секторі Гази

Зазначається, що переговори з бійцями ХАМАС, яких США та Європа визнає терористами, є "делікатними і можуть провалитися". Однак є надія, що бойовики можуть відпустити частину цивільних людей, яких вони тримають із 7-го жовтня, не вимагаючи цього ж від Ізраїлю.

За даними видання, після тривалих розмов із представниками США та європейських країн Ізраїль таки погодився відкласти операцію в Секторі Гази.

Однак все ж лишається стурбованість, що можливе вторгнення Ізраїлю в Газу може підвищити напруженість у регіоні та привести до залучення інших сторін, у тому числі проіранських угруповань у Лівані та інших країнах, що, кінець кінцем, може потребувати активного втручання з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки вплинули на плани Ізраїлю щодо наземної операції в Секторі Гази. Зокрема, їх мета полягає у зменшенні жертв серед цивільного населення та стосується планів уряду після завершення вторгнення.

Також ми писали, що Байден проситиме Конгрес профінансувати гуманітарну допомогу та американське озброєння для України та Ізраїлю. Він планував надіслати бюджетний запит ще вчора, 20 жовтня.