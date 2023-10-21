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США и Европа призывают Израиль отложить вторжение в Сектор Газа

21 октября 2023 01:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США и Европа призывают Израиль отложить вторжение в Сектор Газа
Израильские солдаты едут на военных машинах у границы Израиля с Сектором Газа. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

США и Европа оказывают давление на Израиль с целью отложить наземную операцию в Секторе Газа, чтобы выиграть немного времени и освободить заложников, которых держат террористы ХАМАС. Этого можно добиться благодаря переговорам при посредничестве Катара.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что переговоры с бойцами ХАМАС, которых США и Европа признают террористами, "деликатны и могут провалиться". Однако есть надежда, что боевики могут отпустить часть гражданских людей, которых они держат с 7 октября, не требуя этого от Израиля.

По данным издания, после длительных разговоров с представителями США и европейских стран Израиль согласился отложить операцию в Секторе Газа.

Однако все же остается обеспокоенность, что возможное вторжение Израиля в Газу может повысить напряженность в регионе и привести к привлечению других сторон, в том числе проиранских группировок в Ливане и других странах, что в конечном счете может потребовать активного вмешательства со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки повлияли на планы Израиля по наземной операции в секторе Газа. В частности, их цель состоит в уменьшении жертв среди гражданского населения и касается планов правительства после завершения вторжения.

Также мы писали, что Байден будет просить Конгресс профинансировать гуманитарную помощь и американское вооружение для Украины и Израиля. Он планировал послать бюджетный запрос еще вчера, 20 октября.

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