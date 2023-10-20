Що саме просить Байден профінансувати для України та Ізраїлю

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Байден проситиме Конгрес профінансувати гуманітрану допомогу та американське озброєння для України та Ізраїлю. Він планує надіслати бюджетний запит вже сьогодні, 20 жовтня.

Про це повідомляє NBC News.

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Президент США Джо Байден проситиме Конгрес США про додаткові 100 мільярдів доларів фінансування, у якому для України будуть передбачені 60 мільярдів. Також він хоче виділити 40 мільярдів на допомогу Ізраїлю, Тайваню на на охорону кордону Сполучених Штатів з Мексикою.

Із 60 мільярдів доларів, які Байден просить виділити для підтримки України, половину планують витратити на заміщення і оновлення американських запасів зброї.

Стосовно Ізраїлю, то йому планують надати 14 млрд доларів, хоча раніше зазначалося про 10 млрд доларів. Це також 10 млрд доларів на гуманітарну допомогу, 14 млрд – на безпеку американського кордону, і ще 7 млрд – "для Тихоокеанського регіону".



Крім того, під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським Байден обговорив подальше посилення далекобійних спроможностей України, а Президент України подякував за нещодавнє надання ракет ATACMS.

Також ми писали раніше, що законодавці Конгресу отримали першу розширену інформацію про новий пакет фінансування, який адміністрація Байдена надасть Конгресу цього тижня. Байден проситиме Конгрес проголосувати за довгостроковий пакет допомоги для України у розмірі $60 млрд.