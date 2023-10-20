Что именно просит Байден профинансировать для Украины и Израиля
Байден будет просить Конгресс профинансировать гуманитраную помощь и американское вооружение для Украины и Израиля. Он планирует направить бюджетный запрос уже сегодня, 20 октября.
Об этом сообщает NBC News.
Финансовая помощь Украине и Израилю
Президент США Джо Байден будет просить Конгресс США о дополнительных 100 млрд финансирования, в котором для Украины будут предусмотрены 60 миллиардов. Также он хочет выделить 40 миллиардов в помощь Израилю, Тайваню на охрану границы Соединенных Штатов с Мексикой.
Из 60 миллиардов долларов, которые Байден просит выделить для поддержки Украины, половину планируют потратить на замещение и обновление американских запасов оружия.
Что касается Израиля, то ему планируют выделить 14 млрд долларов, хотя раньше отмечалось о 10 млрд долларов. Это также 10 млрд долларов на гуманитарную помощь, 14 млрд – на безопасность американской границы, и еще 7 млрд – "для Тихоокеанского региона".
Кроме того, во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским Байден обсудил дальнейшее усиление дальнобойных возможностей Украины, а Президент Украины поблагодарил за недавнее предоставление ракет ATACMS.
Также мы писали ранее, что законодатели Конгресса получили первую расширенную информацию о новом пакете финансирования, который администрация Байдена предоставит Конгрессу на этой неделе. Байден будет просить Конгресс проголосовать за долгосрочный пакет помощи для Украины в размере $60 млрд.
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