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Что именно просит Байден профинансировать для Украины и Израиля

20 октября 2023 10:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Что именно просит Байден профинансировать для Украины и Израиля
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Байден будет просить Конгресс профинансировать гуманитраную помощь и американское вооружение для Украины и Израиля. Он планирует направить бюджетный запрос уже сегодня, 20 октября.

Об этом сообщает NBC News.

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Президент США Джо Байден будет просить Конгресс США о дополнительных 100 млрд финансирования, в котором для Украины будут предусмотрены 60 миллиардов. Также он хочет выделить 40 миллиардов в помощь Израилю, Тайваню на охрану границы Соединенных Штатов с Мексикой.

Из 60 миллиардов долларов, которые Байден просит выделить для поддержки Украины, половину планируют потратить на замещение и обновление американских запасов оружия.

Что касается Израиля, то ему планируют выделить 14 млрд долларов, хотя раньше отмечалось о 10 млрд долларов. Это также 10 млрд долларов на гуманитарную помощь, 14 млрд – на безопасность американской границы, и еще 7 млрд – "для Тихоокеанского региона".

Кроме того, во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским Байден обсудил дальнейшее усиление дальнобойных возможностей Украины, а Президент Украины поблагодарил за недавнее предоставление ракет ATACMS.

Также мы писали ранее, что законодатели Конгресса получили первую расширенную информацию о новом пакете финансирования, который администрация Байдена предоставит Конгрессу на этой неделе. Байден будет просить Конгресс проголосовать за долгосрочный пакет помощи для Украины в размере $60 млрд.

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