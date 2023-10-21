В Ізраїлі відреагували на підтримку Грети Тунберг палестинців

Шведська екоактивістка Грета Тунберг. Фото: yesofcorsa.com

Реакція світу на скандальний допис екоактивістки Грети Тунберг в мережі Х, в якому вона підтримала палестинців у війні проти Ізраїлю, не змусила себе чекати. Речник ізраїльської армії Ар'є Шаруз Шалікар заявив, що той, хто ототожнюватиме себе з Гретою в майбутньому фактично буде "прихильником терору".

Про це повідомляє POLITICO.

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Реакція на допис Грети Тунберг

"Те, що робить Грета, те, що вона зараз демонструє солідарність з Газою, не кажучи ні слова про масові вбивства ізраїльтян, показує, що вона насправді не на боці палестинців, а замовчує терор палестинців або ХАМАСу та Ісламського джихаду, ніби його не існує", — зазначив Ар'є Шаруз Шалікар.

Після критики на свою адресу Грета Тунберг видалила допис в Х. Багато користувачів запитували її, як вона може приставати на одну сторону та "ігнорувати вбивства і викрадення ізраїльських дітей і цивільних людей".

Однак на противагу цьому під публікацією Грети були й позитивні коментарі, в яких люди дякували їй за підтримку.

Нагадаємо, що екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг підтримала Палестину та Сектор Гази у війні, яку розпочав ХАМАС проти Ізраїля. Таку позицію вона висловила разом з іншими юними громадськими діячами.