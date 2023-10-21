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В Израиле отреагировали на поддержку Греты Тунберг палестинцев

21 октября 2023 03:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Израиле отреагировали на поддержку Греты Тунберг палестинцев
Шведская экоактивистка Грета Тунберг. Фото: yesofcorsa.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Реакция мира на скандальную публикацию экоактивистки Греты Тунберг в сети Х, в которой она поддержала палестинцев в войне против Израиля, не заставила себя ждать. Спикер израильской армии Арье Шаруз Шаликар заявил, что тот, кто будет отождествлять себя с Гретой в будущем фактически будет "сторонником террора".

Об этом сообщает POLITICO.

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Реакция на сообщение Греты Тунберг

"То, что делает Грета, то, что она сейчас демонстрирует солидарность с Газой, не говоря ни слова о массовых убийствах израильтян, показывает, что она на самом деле не на стороне палестинцев, а умалчивает террор палестинцев или ХАМАС и Исламского джихада, будто его не существует", — отметил Арье Шаруз Шаликар.

После критики в свой адрес Грета Тунберг удалила сообщение в Х. Многие пользователи спрашивали ее, как она может приставать на одну сторону и "игнорировать убийства и похищение израильских детей и гражданских людей".

Однако в противовес этому под публикацией Греты были и положительные комментарии, в которых люди благодарили ее за поддержку.

Напомним, что экоактивистка из Швеции Грета Тунберг поддержала Палестину и Сектор Газа в войне, которую начал ХАМАС против Израиля. Такую позицию она высказала вместе с другими юными общественными деятелями.

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