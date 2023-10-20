Грета Тунберг підтримала Палестину і Газу
Екоактивістка з Швеції Грета Тунберг підтримала Палестину та сектор Гази у війні, яку розпочав ХАМАС проти Ізраїля. Таку позицію вона висловила разом з іншими юними громадськими діячами.
Відповідне фото вона опублікувала у соціальній мережі X.
Підтримка від екоактивістки
На світлині можна побачити, як вона разом з однодумцями тримають плакати, на яких написані вислови:
- "Звільніть Палестину",
- "Підтримайте Газу",
- "Кліматична справедливість зараз".
Солідарність з палестинцями
"Тиждень 270. Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ повинен заявити про це і закликати до негайного припинення вогню, справедливості і свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб", — написала Грета Тунберг.
Нагадаємо, форварда збірної Франції Каріма Бензема можуть покарати за публічну підтримку Палестини. Ці заяви погано сприйняли у Франції.
Також ми писали, що у столиці Великої Британії тривала масштабна акція протесту на підтримку жителів Палестини. Мітинги відбулися 14 жовтня у Лондоні.
Читайте Новини.LIVE!