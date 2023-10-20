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Грета Тунберг підтримала Палестину і Газу

20 жовтня 2023 13:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Грета Тунберг підтримала Палестину і Газу
Грета Тунберг разом з однодумцями. Фото: соцмережі екоактивістки
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Екоактивістка з Швеції Грета Тунберг підтримала Палестину та сектор Гази у війні, яку розпочав ХАМАС проти Ізраїля. Таку позицію вона висловила разом з іншими юними громадськими діячами. 

Відповідне фото вона опублікувала у соціальній мережі X. 

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Підтримка від екоактивістки

На світлині можна побачити, як вона разом з однодумцями тримають плакати, на яких написані вислови:

  • "Звільніть Палестину",
  • "Підтримайте Газу",
  • "Кліматична справедливість зараз".

Солідарність з палестинцями

"Тиждень 270. Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ повинен заявити про це і закликати до негайного припинення вогню, справедливості і свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб", — написала Грета Тунберг.

підтримка Палестини і Гази
Скриншот з допису Грети Тунберг

Нагадаємо, форварда збірної Франції Каріма Бензема можуть покарати за публічну підтримку Палестини. Ці заяви погано сприйняли у Франції.

Також ми писали, що у столиці Великої Британії тривала масштабна акція протесту на підтримку жителів Палестини. Мітинги відбулися 14 жовтня у Лондоні.

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