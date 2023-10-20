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Грета Тунберг поддержала Палестину и Газу

20 октября 2023 13:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Грета Тунберг поддержала Палестину и Газу
Грета Тунберг вместе с единомышленниками. Фото: соцсети экоактивистки
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг поддержала Палестину и сектор Газа в войне, которую начал ХАМАС против Израиля. Такую позицию она высказала вместе с другими юными общественными деятелями.

Соответствующее фото она опубликовала в социальной сети X.

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Поддержка от экоактивистки

На фотографии можно увидеть, как она вместе с единомышленниками держат плакаты, на которых написаны высказывания:

  • "Освободите Палестину",
  • "Поддержите Газу",
  • "Климатическая справедливость сейчас".

Солидарность с палестинцами

"Неделя 270. Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен заявить об этом и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", — написала Грета Тунберг.

поддержка Палестины и Газы
Скриншот из сообщения Греты Тунберг

Напомним, форварда сборной Франции Карима Бензема могут наказать за публичную поддержку Палестины. Эти заявления плохо восприняли во Франции.

Также мы писали, что в столице Великобритании состоялась крупная акция протеста в поддержку жителей Палестины. Митинги прошли 14 октября в Лондоне.

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