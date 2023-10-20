Грета Тунберг поддержала Палестину и Газу
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг поддержала Палестину и сектор Газа в войне, которую начал ХАМАС против Израиля. Такую позицию она высказала вместе с другими юными общественными деятелями.
Соответствующее фото она опубликовала в социальной сети X.
Поддержка от экоактивистки
На фотографии можно увидеть, как она вместе с единомышленниками держат плакаты, на которых написаны высказывания:
- "Освободите Палестину",
- "Поддержите Газу",
- "Климатическая справедливость сейчас".
Солидарность с палестинцами
"Неделя 270. Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен заявить об этом и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", — написала Грета Тунберг.
Напомним, форварда сборной Франции Карима Бензема могут наказать за публичную поддержку Палестины. Эти заявления плохо восприняли во Франции.
Также мы писали, что в столице Великобритании состоялась крупная акция протеста в поддержку жителей Палестины. Митинги прошли 14 октября в Лондоне.
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