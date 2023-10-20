Грета Тунберг поддержала Палестину и Газу

Грета Тунберг вместе с единомышленниками. Фото: соцсети экоактивистки

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг поддержала Палестину и сектор Газа в войне, которую начал ХАМАС против Израиля. Такую позицию она высказала вместе с другими юными общественными деятелями.

Соответствующее фото она опубликовала в социальной сети X.

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На фотографии можно увидеть, как она вместе с единомышленниками держат плакаты, на которых написаны высказывания:

"Освободите Палестину",

"Поддержите Газу",

"Климатическая справедливость сейчас".

Солидарность с палестинцами

"Неделя 270. Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен заявить об этом и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", — написала Грета Тунберг.

Скриншот из сообщения Греты Тунберг

Напомним, форварда сборной Франции Карима Бензема могут наказать за публичную поддержку Палестины. Эти заявления плохо восприняли во Франции.

Также мы писали, что в столице Великобритании состоялась крупная акция протеста в поддержку жителей Палестины. Митинги прошли 14 октября в Лондоне.