У Лондоні тисячі людей вийшли на акцію протесту для підтримки палестинців

Протести у Лондоні. Фото: REUTERS/Susannah Ireland Acquire Licensing

У столиці Великої Британії триває масштабна акція протесту на підтримку жителів Палестини. Мітинги проходять сьогодні, 14 жовтня, у Лондоні.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Що сталося

Зазначається, що у соцмережах також з'явилися відео, на яких зображений головний офіс видання BBC, який залитий червоною фарбою.

Ймовірно, таким чином протестуючі висловили невдоволення через те, що ЗМІ називають бійців ХАМАСу терористами.

За інформацією Reuters, на вулиці Лондона вийшли тисячі людей. Вони закликають припинити військові дії Ізраїля в Секторі Гази.

Протести у Лондоні. Фото: REUTERS/Susannah Ireland Acquire Licensing

"Ніхто в Газі не в порядку. Моя сім’я вся в Газі, і ніхто з них не в порядку", — розповів 22-річний студент Белал Стітан, який переймається за своїх рідних.

Яка зараз ситуація в Ізраїлі

У ніч проти 14 жовтня армія Ізраїлю завдала авіаудар по Сектору Гази. Під час атаки загинув високопоставлений керівник Повітряних сил ХАМАС.

Також Міністерство охорони здоров'я Палестини в Газі оприлюднило нові дані щодо кількості загиблих палестинців внаслідок війни між Ізраїлем та ХАМАСом. Також відомо про втрати Єрусалиму.

Нагадаємо, міністри оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі були шоковані, коли їхній ізраїльський колега Йоав Галант показав їм "шокуюче" і "жахливе" відео нападу ХАМАС на ізраїльських цивільних. Сотні бойовиків зламали прикордонний паркан і штурмували прилеглі ізраїльські громади.