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В Лондоне тысячи людей вышли на акцию протеста для поддержки палестинцев

14 октября 2023 16:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Лондоне тысячи людей вышли на акцию протеста для поддержки палестинцев
Протесты в Лондоне. Фото: REUTERS/Susannah Ireland Acquire Licensing
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В столице Великобритании проходит масштабная акция протеста в поддержку жителей Палестины. Митинги проходят сегодня, 14 октября, в Лондоне.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Что произошло

Отмечается, что в соцсетях также появились видео, на которых изображен главный офис издания BBC, залитый красной краской.

Вероятно, таким образом протестующие выразили недовольство из-за того, что СМИ называют бойцов ХАМАСа террористами.

По информации Reuters, на улицы Лондона вышли тысячи человек. Они призывают прекратить военные действия Израиля в Секторе Газа.

поддержка палестинцев
Протесты в Лондоне. Фото: REUTERS/Susannah Ireland Acquire Licensing

"Никто в Газе не в порядке. Моя семья вся в Газе, и никто из них не в порядке", — рассказал 22-летний студент Белал Ститан, который переживает за своих родных.

Какая сейчас ситуация в Израиле

В ночь на 14 октября армия Израиля нанесла авиаудар по Сектору Газы. В ходе атаки погиб высокопоставленный руководитель Воздушных сил ХАМАС.

Также Министерство здравоохранения Палестины в Газе обнародовало новые данные о количестве погибших палестинцев в результате войны между Израилем и ХАМАСом. Также известно о потерях Иерусалима.

Напомним, министры обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе были шокированы, когда их израильский коллега Йоав Галант показал им "шокирующее" и "ужасающее" видео нападения ХАМАС на израильских гражданских. Сотни боевиков сломали пограничный забор и штурмовали близлежащие израильские общины.

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