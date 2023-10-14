В Лондоне тысячи людей вышли на акцию протеста для поддержки палестинцев
В столице Великобритании проходит масштабная акция протеста в поддержку жителей Палестины. Митинги проходят сегодня, 14 октября, в Лондоне.
Об этом сообщают местные СМИ.
Что произошло
Отмечается, что в соцсетях также появились видео, на которых изображен главный офис издания BBC, залитый красной краской.
Вероятно, таким образом протестующие выразили недовольство из-за того, что СМИ называют бойцов ХАМАСа террористами.
По информации Reuters, на улицы Лондона вышли тысячи человек. Они призывают прекратить военные действия Израиля в Секторе Газа.
"Никто в Газе не в порядке. Моя семья вся в Газе, и никто из них не в порядке", — рассказал 22-летний студент Белал Ститан, который переживает за своих родных.
Какая сейчас ситуация в Израиле
В ночь на 14 октября армия Израиля нанесла авиаудар по Сектору Газы. В ходе атаки погиб высокопоставленный руководитель Воздушных сил ХАМАС.
Также Министерство здравоохранения Палестины в Газе обнародовало новые данные о количестве погибших палестинцев в результате войны между Израилем и ХАМАСом. Также известно о потерях Иерусалима.
Напомним, министры обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе были шокированы, когда их израильский коллега Йоав Галант показал им "шокирующее" и "ужасающее" видео нападения ХАМАС на израильских гражданских. Сотни боевиков сломали пограничный забор и штурмовали близлежащие израильские общины.
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