В Израиле предположили, сколько продлится наземная операция ЦАХАЛа

Министр обороны Израиля Йоав Галлант рассматривает карту боевых действий. Фото: REUTERS

Наземная операция Израиля в секторе Газа, которая должна начаться в ближайшее время, может растянуться на три месяца. И она может стать финальной. И если Израиль уничтожит террористическую группировку ХАМАС.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант. Сообщает издание The Times of Israel.

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Министр обороны Йоав Галлант говорит, что предстоящее наземное наступление Израиля в секторе Газа может занять три месяца.

"Это должен быть последний маневр в Газе по той простой причине, что после него не будет ХАМАС. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС не будет", — заявил Галлант в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве.

При этом он добавил, что прежде чем противник встретится с бронетанковыми и пехотными войсками, он встретится с бомбами ВВС.

"Я нахожусь под впечатлением, что вы знаете, как это сделать смертоносным, точным и очень качественным способом, как это было доказано на данный момент", — признался Галлант.

Напомним, ряд СМИ пишут, что Соединенные Штаты Америки планируют передать израильской армии предназначавшиеся для Украины снаряды. Речь идет о 155-мм снарядах из базы в Израиле.