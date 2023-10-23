В Израиле предположили, сколько продлится наземная операция ЦАХАЛа
Наземная операция Израиля в секторе Газа, которая должна начаться в ближайшее время, может растянуться на три месяца. И она может стать финальной. И если Израиль уничтожит террористическую группировку ХАМАС.
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант. Сообщает издание The Times of Israel.
Наземная операция ЦАХАЛа
Министр обороны Йоав Галлант говорит, что предстоящее наземное наступление Израиля в секторе Газа может занять три месяца.
"Это должен быть последний маневр в Газе по той простой причине, что после него не будет ХАМАС. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС не будет", — заявил Галлант в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве.
При этом он добавил, что прежде чем противник встретится с бронетанковыми и пехотными войсками, он встретится с бомбами ВВС.
"Я нахожусь под впечатлением, что вы знаете, как это сделать смертоносным, точным и очень качественным способом, как это было доказано на данный момент", — признался Галлант.
Напомним, ряд СМИ пишут, что Соединенные Штаты Америки планируют передать израильской армии предназначавшиеся для Украины снаряды. Речь идет о 155-мм снарядах из базы в Израиле.
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