Израиль объявил о расширении наземной операции в секторе Газа
В пятницу, 27 октября, армия Израиля объявила о расширении наземных операций в Газе. ЦАХАЛ готов "на всех фронтах" защищать безопасность страны.
Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на заявление контр-адмирала Даниэля Хагари.
Израиль расширяет наземную операцию в Газе
По словам военного, армия готова "на всех фронтах" защищать безопасность Израиля.
"Наши сухопутные силы расширяют свои наземные операции. Армия обороны Израиля действует во всех измерениях", — сказал Даниэль Хагари.
Что известно о рейдах Израиля в Газе
Согласно информации ЦАХАЛ, израильские военные уже две ночи подряд проводили "целенаправленные рейды" в Газе. При этом они используют танки и бронетехнику.
Рейд с использованием авиационных и артиллерийских ударов был направлен, в частности, на военную инфраструктуру ХАМАС.
В то же время жители Палестины заявили, что авиаудары в пятницу вечером были самыми интенсивными с начала войны.
Напомним, ранее мы писали, что наземная операция Израиля в секторе Газа, которая должна начаться в ближайшее время, может растянуться на три месяца. И она может стать финальной. Но если Израиль уничтожит террористическую группировку ХАМАС.
Добавим, в настоящее время боевики ХАМАС держат в заложниках 224 человека. Они находятся в секторе Газа. Отмечается, что ранее было известно о 222 пленниках.
Читайте Новини.LIVE!