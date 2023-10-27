Израиль объявил о расширении наземной операции в секторе Газа

Война между Израилем и Палестиной. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

В пятницу, 27 октября, армия Израиля объявила о расширении наземных операций в Газе. ЦАХАЛ готов "на всех фронтах" защищать безопасность страны.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на заявление контр-адмирала Даниэля Хагари.

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По словам военного, армия готова "на всех фронтах" защищать безопасность Израиля.

"Наши сухопутные силы расширяют свои наземные операции. Армия обороны Израиля действует во всех измерениях", — сказал Даниэль Хагари.

Что известно о рейдах Израиля в Газе

Согласно информации ЦАХАЛ, израильские военные уже две ночи подряд проводили "целенаправленные рейды" в Газе. При этом они используют танки и бронетехнику.

Рейд с использованием авиационных и артиллерийских ударов был направлен, в частности, на военную инфраструктуру ХАМАС.

В то же время жители Палестины заявили, что авиаудары в пятницу вечером были самыми интенсивными с начала войны.

Напомним, ранее мы писали, что наземная операция Израиля в секторе Газа, которая должна начаться в ближайшее время, может растянуться на три месяца. И она может стать финальной. Но если Израиль уничтожит террористическую группировку ХАМАС.

Добавим, в настоящее время боевики ХАМАС держат в заложниках 224 человека. Они находятся в секторе Газа. Отмечается, что ранее было известно о 222 пленниках.