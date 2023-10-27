Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Израиль объявил о расширении наземной операции в секторе Газа arrow

Израиль объявил о расширении наземной операции в секторе Газа

27 октября 2023 20:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Израиль объявил о расширении наземной операции в секторе Газа
Война между Израилем и Палестиной. Фото: REUTERS/Mohammed Salem
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 27 октября, армия Израиля объявила о расширении наземных операций в Газе. ЦАХАЛ готов "на всех фронтах" защищать безопасность страны.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на заявление контр-адмирала Даниэля Хагари.

Читайте также:

Израиль расширяет наземную операцию в Газе

По словам военного, армия готова "на всех фронтах" защищать безопасность Израиля.

"Наши сухопутные силы расширяют свои наземные операции. Армия обороны Израиля действует во всех измерениях", — сказал Даниэль Хагари.

Что известно о рейдах Израиля в Газе

Согласно информации ЦАХАЛ, израильские военные уже две ночи подряд проводили "целенаправленные рейды" в Газе. При этом они используют танки и бронетехнику.

Рейд с использованием авиационных и артиллерийских ударов был направлен, в частности, на военную инфраструктуру ХАМАС.

В то же время жители Палестины заявили, что авиаудары в пятницу вечером были самыми интенсивными с начала войны.

Напомним, ранее мы писали, что наземная операция Израиля в секторе Газа, которая должна начаться в ближайшее время, может растянуться на три месяца. И она может стать финальной. Но если Израиль уничтожит террористическую группировку ХАМАС.

Добавим, в настоящее время боевики ХАМАС держат в заложниках 224 человека. Они находятся в секторе Газа. Отмечается, что ранее было известно о 222 пленниках.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме