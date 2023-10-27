Резолюция Генассамблеи ООН по войне в Израиле — как голосовала Украина
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в Секторе Газа. А дальше — обязательно должно быть прекращение боевых действий.
Об этом идет речь на сайте Генеральной ассамблеи ООН.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
Генеральная ассамблея приняла решение о гуманитарном прекращении огня в Газе и других мер, направленных на разрешение гуманитарного кризиса в регионе.
Сама резолюция "призывает к немедленному, крепкому и непрерывному гуманитарному перемирию с последующим прекращением боевых действий".
Следует отметить, что Украина, Ирак, Тунис, Албания, Сербия, Польша, Грузия и другие страны не проголосовали за прекращение огня, поддержав Израиль.
Напомним, Генсек ООН Антониу Гутерриш снова призвал воюющие страны прекратить огонь на Ближнем Востоке. Также он просит освободить всех заложников и создать необходимые условия, чтобы доставить гуманитарную помощь пострадавшим.
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