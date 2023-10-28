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Збройні сили Ізраїлю зайшли у північну частину Сектора Гази, — ЗМІ

28 жовтня 2023 00:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Збройні сили Ізраїлю зайшли у північну частину Сектора Гази, — ЗМІ
Танки армії Ізраїлю. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Збройні сили Ізраїлю вже перетнули кордон та зайшли у північну частину Сектора Газа. Місцеві повідомляють про рух військової техніки ЦАХАЛу.

Про це пише видання The Times of Israel.

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Повідомляється, що танки були помічені у районі міста Бейт-Ханнун.

Також відомо, що ЦАХАЛ завдав удару по центру Сектора Газа та атакує ХАМАС в районах центральної частини Гази, районі Зайтун, на схід від Джабалії, на схід від Шуджайя, Бейт-Лахія на півночі Сектора Газа та Дейр-аль-Балах на півдні Сектора.

Разом з тим, речник ЦАХАЛу Пітер Лернер каже, що нинішня операція не є основною операцією, яка очікується.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка закликає до гуманітарного перемир'я у Секторі Гази. А далі — неодмінно має бути припинення бойових дій. 

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