Збройні сили Ізраїлю зайшли у північну частину Сектора Гази, — ЗМІ

Танки армії Ізраїлю. Фото: скриншот

Збройні сили Ізраїлю вже перетнули кордон та зайшли у північну частину Сектора Газа. Місцеві повідомляють про рух військової техніки ЦАХАЛу.

Про це пише видання The Times of Israel.

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Наземна операція ЦАХАЛ

Повідомляється, що танки були помічені у районі міста Бейт-Ханнун.

Heavily intensified lsraeli airstrikes hit Gaza Strip. pic.twitter.com/GvAJDuvDLB — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

Також відомо, що ЦАХАЛ завдав удару по центру Сектора Газа та атакує ХАМАС в районах центральної частини Гази, районі Зайтун, на схід від Джабалії, на схід від Шуджайя, Бейт-Лахія на півночі Сектора Газа та Дейр-аль-Балах на півдні Сектора.

Разом з тим, речник ЦАХАЛу Пітер Лернер каже, що нинішня операція не є основною операцією, яка очікується.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка закликає до гуманітарного перемир'я у Секторі Гази. А далі — неодмінно має бути припинення бойових дій.