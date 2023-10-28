Вооруженные силы Израиля вошли в северную часть сектора Газа, — СМИ

Танки армии Израиля. Фото: скриншот

Вооруженные силы Израиля уже пересекли границу и вошли в северную часть сектора Газа. Местные сообщают о движении военной техники ЦАХАЛа.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

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Сообщается, что танки были отмечены в районе города Бейт-Ханнун.

Heavily intensified lsraeli airstrikes hit Gaza Strip. pic.twitter.com/GvAJDuvDLB — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

Также известно, что ЦАХАЛ нанес удар по центру Сектора Газа и атакует ХАМАС в районах центральной части Газы, районе Зайтун, восточнее Джабалии, восточнее Шуджая, Бейт-Лахия на севере Сектора Газа и Дейр-аль-Балах на юге Сектора.

Вместе с тем, спикер ЦАХАЛа Питер Лернер говорит, что нынешняя операция не является основной ожидаемой операцией.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в Секторе Газа. А дальше — обязательно должно быть прекращение боевых действий.