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Вооруженные силы Израиля вошли в северную часть сектора Газа, — СМИ

28 октября 2023 00:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вооруженные силы Израиля вошли в северную часть сектора Газа, — СМИ
Танки армии Израиля. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вооруженные силы Израиля уже пересекли границу и вошли в северную часть сектора Газа. Местные сообщают о движении военной техники ЦАХАЛа.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

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Сообщается, что танки были отмечены в районе города Бейт-Ханнун.

Также известно, что ЦАХАЛ нанес удар по центру Сектора Газа и атакует ХАМАС в районах центральной части Газы, районе Зайтун, восточнее Джабалии, восточнее Шуджая, Бейт-Лахия на севере Сектора Газа и Дейр-аль-Балах на юге Сектора.

Вместе с тем, спикер ЦАХАЛа Питер Лернер говорит, что нынешняя операция не является основной ожидаемой операцией.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в Секторе Газа. А дальше — обязательно должно быть прекращение боевых действий.

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