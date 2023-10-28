Израиль отверг призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Фото: REUTERS

Израиль не принимает призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня. В то же время собирается действовать так же, как мир действовал против нацистов и "ИГИЛ".

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Об этом пишет издание Timesofisrael.

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В Израиле отреагировали на принятую резолюцию Генассамблеи ООН.

"Мы категорически отвергаем позорный призыв ООН к прекращению огня. Израиль намерен действовать по ликвидации Хамаса так же, как мир действовал против нацистов и ИГИЛ", — заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Отметим, резолюция ООН призывает к прекращению боевых действий в секторе Газа, освобождению всех заложников, защите мирных жителей, а также обеспечению доставки гуманитарной помощи в сектор.

Сорок пять стран воздержались, включая Украину.

"Это темный день для ООН и для человечества", — сказал посол ООН Гилад Эрдан, пообещав, что его страна будет использовать "все средства" для борьбы с ХАМАС.

Реакция ХАМАС

ХАМАС приветствует резолюцию ООН по прекращению огня в Газе призывает к ее немедленному выполнению, в том числе — к ввозу топлива и гуманитарной помощи для гражданских.

Министерство иностранных дел Палестинской автономии также приветствует резолюцию и заявляет, что в то время как израильская кампания "достигает новый пик жестокости", существует "твердая международная позиция, которая отвергает бессмысленную агрессию Израиля".

Напомним, вооруженные силы Израиля уже пересекли границу и вошли в северную часть сектора Газа. Местные сообщают о движении военной техники ЦАХАЛа.