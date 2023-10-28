Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Израиль отверг призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня arrow

Израиль отверг призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня

28 октября 2023 01:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Израиль отверг призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Израиль не принимает призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня. В то же время собирается действовать так же, как мир действовал против нацистов и "ИГИЛ".

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Об этом пишет издание Timesofisrael.   

Читайте также:

Заявление Израиля о резолюции Генассамблеи ООН

В Израиле отреагировали на принятую резолюцию Генассамблеи ООН.

"Мы категорически отвергаем позорный призыв ООН к прекращению огня. Израиль намерен действовать по ликвидации Хамаса так же, как мир действовал против нацистов и ИГИЛ", — заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Отметим, резолюция ООН призывает к прекращению боевых действий в секторе Газа, освобождению всех заложников, защите мирных жителей, а также обеспечению доставки гуманитарной помощи в сектор.

Сорок пять стран воздержались, включая Украину.

"Это темный день для ООН и для человечества", — сказал посол ООН Гилад Эрдан, пообещав, что его страна будет использовать "все средства" для борьбы с ХАМАС.

Реакция ХАМАС

ХАМАС приветствует резолюцию ООН по прекращению огня в Газе призывает к ее немедленному выполнению, в том числе — к ввозу топлива и гуманитарной помощи для гражданских.

Министерство иностранных дел Палестинской автономии также приветствует резолюцию и заявляет, что в то время как израильская кампания "достигает новый пик жестокости", существует "твердая международная позиция, которая отвергает бессмысленную агрессию Израиля".

Напомним, вооруженные силы Израиля уже пересекли границу и вошли в северную часть сектора Газа. Местные сообщают о движении военной техники ЦАХАЛа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме