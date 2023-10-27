Європейська рада засудила ХАМАС, але наполягає на гуманітарній допомозі для сектору Гази

Прапори Європейського Союзу. Фото: Ale_Mi

У четвер, 26 жовтня, лідери країн Євросоюзу ухвалили декларацію щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС. Результатом розбіжностей в позиціях деяких країн став компромісний варіант.

Його оприлюднила речниця голови Європейської ради Екатеріною Касінге.

Читайте також:

Декларація Євросоюзу щодо війни в Ізраїлі

Лідери ЄС ухвалили декларацію щодо Гази попри суперечки. Вони вкотре повторили, що засуджують терористичні атаки ХАМАС, закликають його звільнити заручників і "рішуче підкреслюють право Ізраїлю захищати себе відповідно до міжнародного права і міжнародного гуманітарного права".

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу

Ecaterina Casinge​​​​​​

Разом з тим ЄС наполягає на гуманітарній допомозі для сектору Гази. Йдеться про "швидкий, безпечний і безперешкодний" гуманітарний доступ для тих, хто її потребує, зокрема шляхом "гуманітарних коридорів і пауз для гуманітарних потреб".

Нагадаємо, наразі бойовики ХАМАС утримують в заручниках 224 людини. Вони перебувають у секторі Гази. Зазначається, що раніше було відомо про 222 полонені людини.