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Європейська рада засудила ХАМАС, але наполягає на гуманітарній допомозі для сектору Гази

27 жовтня 2023 02:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Європейська рада засудила ХАМАС, але наполягає на гуманітарній допомозі для сектору Гази
Прапори Європейського Союзу. Фото: Ale_Mi
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У четвер, 26 жовтня, лідери країн Євросоюзу ухвалили декларацію щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС. Результатом розбіжностей в позиціях деяких країн став компромісний варіант.

Його оприлюднила речниця голови Європейської ради Екатеріною Касінге.

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Лідери ЄС ухвалили декларацію щодо Гази попри суперечки. Вони вкотре повторили, що засуджують терористичні атаки ХАМАС, закликають його звільнити заручників і "рішуче підкреслюють право Ізраїлю захищати себе відповідно до міжнародного права і міжнародного гуманітарного права".

Декларація Євросоюзу
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу 
Ecaterina Casinge​​​​​​

Разом з тим ЄС наполягає на гуманітарній допомозі для сектору Гази. Йдеться про "швидкий, безпечний і безперешкодний" гуманітарний доступ для тих, хто її потребує, зокрема шляхом "гуманітарних коридорів і пауз для гуманітарних потреб".

Нагадаємо, наразі бойовики ХАМАС утримують в заручниках 224 людини. Вони перебувають у секторі Гази. Зазначається, що раніше було відомо про 222 полонені людини. 

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