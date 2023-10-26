Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Ізраїлі розкритикували рішення Москви прийняти делегацію ХАМАСу arrow

В Ізраїлі розкритикували рішення Москви прийняти делегацію ХАМАСу

26 жовтня 2023 23:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Ізраїлі розкритикували рішення Москви прийняти делегацію ХАМАСу
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ізраїль розглядає запрошення ватажків ХАМАСу до Москви як негідний крок і вимагає від російської влади "негайно вигнати терористів".

Про це йдеться у заяві МЗС Ізраїлю, яке вони оприлюднили у Telegram.

Читайте також:

Заява МЗС Ізраїлю щодо візиту делегації ХАМАС до Москви

У Заяві МЗС Ізраїлю йдеться, що країна розглядає запрошення ватажків ХАМАСу до Москви як негідний крок, який дає попутний вітер терору.

"ХАМАС — терористична організація, гірша за "Ісламську державу". Руки ватажків ХАМАС заплямовані кровʼю понад 1400 ізраїльтян, які були зарізані, вбиті, розстріляні та спалені. Вони несуть відповідальність за викрадення понад 220 ізраїльтян, включно з немовлятами, дітьми, жінками та літніми людьми", — йдеться в повідомленні.

Заява МЗС Ізраїлю
Заява МЗС Ізраїлю. Фото: скриншот

Також МЗС Ізраїлю закликало РФ негайно вигнати терористів.

Нагадаємо, президент Туреччини й лідер Партії справедливості та розвитку Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що ХАМАС не є терористичною організацією. Натомість він вважає їх групою визволителів та моджахедів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі