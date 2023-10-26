В Ізраїлі розкритикували рішення Москви прийняти делегацію ХАМАСу

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. Фото: REUTERS

Ізраїль розглядає запрошення ватажків ХАМАСу до Москви як негідний крок і вимагає від російської влади "негайно вигнати терористів".

Про це йдеться у заяві МЗС Ізраїлю, яке вони оприлюднили у Telegram.

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У Заяві МЗС Ізраїлю йдеться, що країна розглядає запрошення ватажків ХАМАСу до Москви як негідний крок, який дає попутний вітер терору.

"ХАМАС — терористична організація, гірша за "Ісламську державу". Руки ватажків ХАМАС заплямовані кровʼю понад 1400 ізраїльтян, які були зарізані, вбиті, розстріляні та спалені. Вони несуть відповідальність за викрадення понад 220 ізраїльтян, включно з немовлятами, дітьми, жінками та літніми людьми", — йдеться в повідомленні.

Заява МЗС Ізраїлю. Фото: скриншот

Також МЗС Ізраїлю закликало РФ негайно вигнати терористів.

Нагадаємо, президент Туреччини й лідер Партії справедливості та розвитку Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що ХАМАС не є терористичною організацією. Натомість він вважає їх групою визволителів та моджахедів.