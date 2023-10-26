В Израиле раскритиковали решение Москвы принять делегацию ХАМАСа

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Фото: REUTERS

Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг и требует от российских властей "немедленно прогнать террористов".

Об этом говорится в заявлении МИД Израиля, которое они обнародовали в Telegram.

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В заявлении МИД Израиля говорится, что страна рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг, дающий попутный ветер террору.

"ХАМАС — террористическая организация, хуже "Исламского государства". Руки предводителей ХАМАС запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая детей", — говорится в сообщении.

Заявление МИД Израиля. Фото: скриншот

Также МИД Израиля призвал РФ немедленно прогнать террористов.

Напомним, президент Турции и лидер Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ХАМАС не является террористической организацией. Он считает их группой освободителей и моджахедов.