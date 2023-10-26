В Израиле раскритиковали решение Москвы принять делегацию ХАМАСа
Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг и требует от российских властей "немедленно прогнать террористов".
Об этом говорится в заявлении МИД Израиля, которое они обнародовали в Telegram.
Заявление МИД Израиля о визите делегации ХАМАС в Москву
В заявлении МИД Израиля говорится, что страна рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг, дающий попутный ветер террору.
"ХАМАС — террористическая организация, хуже "Исламского государства". Руки предводителей ХАМАС запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая детей", — говорится в сообщении.
Также МИД Израиля призвал РФ немедленно прогнать террористов.
Напомним, президент Турции и лидер Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ХАМАС не является террористической организацией. Он считает их группой освободителей и моджахедов.
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