Европейский совет осудил ХАМАС, но настаивает на гуманитарной помощи для сектора Газа

Флаги Европейского союза. Фото: Ale_Mi

В четверг, 26 октября, лидеры стран Евросоюза приняли декларацию о войне между Израилем и ХАМАС. Результатом разногласий в позициях некоторых стран стал компромиссный вариант.

Его обнародовала представитель председателя Европейского совета Екатериной Касинге.

Читайте также:

Декларация Евросоюза о войне в Израиле

Лидеры ЕС приняли декларацию по Газе, несмотря на споры. Они еще раз повторили, что осуждают террористические атаки ХАМАС, призывают его освободить заложников и "решительно подчеркивают право Израиля защищать себя в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом".

Скриншот сообщения из Telegram-канала

Ecaterina Casinge

Вместе с тем, ЕС настаивает на гуманитарной помощи для сектора Газа. Речь идет о "быстром, безопасном и беспрепятственном" гуманитарном доступе для нуждающихся, в частности путем "гуманитарных коридоров и пауз для гуманитарных нужд".

Напомним, в настоящее время боевики ХАМАС содержат в заложниках 224 человека. Они находятся в секторе Газа. Отмечается, что ранее было известно о 222 пленниках.