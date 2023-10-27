Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Европейский совет осудил ХАМАС, но настаивает на гуманитарной помощи для сектора Газа arrow

Европейский совет осудил ХАМАС, но настаивает на гуманитарной помощи для сектора Газа

27 октября 2023 02:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Европейский совет осудил ХАМАС, но настаивает на гуманитарной помощи для сектора Газа
Флаги Европейского союза. Фото: Ale_Mi
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В четверг, 26 октября, лидеры стран Евросоюза приняли декларацию о войне между Израилем и ХАМАС. Результатом разногласий в позициях некоторых стран стал компромиссный вариант.

Его обнародовала представитель председателя Европейского совета Екатериной Касинге.

Читайте также:

Декларация Евросоюза о войне в Израиле

Лидеры ЕС приняли декларацию по Газе, несмотря на споры. Они еще раз повторили, что осуждают террористические атаки ХАМАС, призывают его освободить заложников и "решительно подчеркивают право Израиля защищать себя в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом".

Декларация Евросоюза
Скриншот сообщения из Telegram-канала
Ecaterina Casinge

Вместе с тем, ЕС настаивает на гуманитарной помощи для сектора Газа. Речь идет о "быстром, безопасном и беспрепятственном" гуманитарном доступе для нуждающихся, в частности путем "гуманитарных коридоров и пауз для гуманитарных нужд".

Напомним, в настоящее время боевики ХАМАС содержат в заложниках 224 человека. Они находятся в секторе Газа. Отмечается, что ранее было известно о 222 пленниках.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме