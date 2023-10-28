Ізраїльська армія увійшла до сектору Гази — кадри наземної операції
Ізраїльські танки і сухопутні війська в п'ятницю ввечері, 27 жовтня, увійшли в сектор Гази. У своєму Твіттер Israel Defense Forces показали кадри з місця подій.
Про це повідомили в Israel Defense Forces.
Video activity of the IDF Ground Forces in Gaza. pic.twitter.com/FWt0pFO53q— Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023
Кадри з сектору Гази
Армія оборони Ізраїлю, а саме десятки танків і сухопутних військ ввійшли на територію анклаву і проводять там наземну операцію. До цього був інтенсивний обстріл артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.
Ізраїльський генерал-майор Нір Дінар заявив, що ізраїльські війська перетнули кордон і ведуть бойові дії в секторі Гази, але він відмовився сказати, чи є це початком повномасштабного наземного вторгнення, про яке Ізраїль заявляв протягом декількох тижнів.
Останні два дні ізраїльські війська, зокрема танками, здійснювали невеликі вилазки в Газу, не затримуючись там надовго.
"Наші війська і танки знаходяться в секторі Газа – вони стріляють і діють", — зазначив Дінар.
Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, армія Ізраїлю завдала удару по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані. Таким чином ЦАХАЛ відповів на вчорашню спробу терористів запустити ракети в бік Ізраїлю.
Крім того, ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю заявили про знищення керівника повітряної мережі ХАМАСу. Йдеться про Асема Абу Ракабі.
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