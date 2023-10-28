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Ізраїльська армія увійшла до сектору Гази — кадри наземної операції

28 жовтня 2023 12:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ізраїльська армія увійшла до сектору Гази — кадри наземної операції
Танки і сухопутні війська Ізраїлю. Фото: скриншот з відео Israel Defense Forces
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ізраїльські танки і сухопутні війська в п'ятницю ввечері, 27 жовтня, увійшли в сектор Гази. У своєму Твіттер Israel Defense Forces показали кадри з місця подій.

Про це повідомили в Israel Defense Forces.

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Кадри з сектору Гази

Армія оборони Ізраїлю, а саме десятки танків і сухопутних військ ввійшли на територію анклаву і проводять там наземну операцію. До цього був інтенсивний обстріл артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.

Ізраїльський генерал-майор Нір Дінар заявив, що ізраїльські війська перетнули кордон і ведуть бойові дії в секторі Гази, але він відмовився сказати, чи є це початком повномасштабного наземного вторгнення, про яке Ізраїль заявляв протягом декількох тижнів.

Останні два дні ізраїльські війська, зокрема танками, здійснювали невеликі вилазки в Газу, не затримуючись там надовго.

"Наші війська і танки знаходяться в секторі Газа – вони стріляють і діють", — зазначив Дінар.

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, армія Ізраїлю завдала удару по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані. Таким чином ЦАХАЛ відповів на вчорашню спробу терористів запустити ракети в бік Ізраїлю.

Крім того, ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю заявили про знищення керівника повітряної мережі ХАМАСу. Йдеться про Асема Абу Ракабі. 

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