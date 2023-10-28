Ізраїльська армія увійшла до сектору Гази — кадри наземної операції

Танки і сухопутні війська Ізраїлю. Фото: скриншот з відео Israel Defense Forces

Ізраїльські танки і сухопутні війська в п'ятницю ввечері, 27 жовтня, увійшли в сектор Гази. У своєму Твіттер Israel Defense Forces показали кадри з місця подій.

Про це повідомили в Israel Defense Forces.

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Video activity of the IDF Ground Forces in Gaza. pic.twitter.com/FWt0pFO53q — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

Кадри з сектору Гази

Армія оборони Ізраїлю, а саме десятки танків і сухопутних військ ввійшли на територію анклаву і проводять там наземну операцію. До цього був інтенсивний обстріл артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.

Ізраїльський генерал-майор Нір Дінар заявив, що ізраїльські війська перетнули кордон і ведуть бойові дії в секторі Гази, але він відмовився сказати, чи є це початком повномасштабного наземного вторгнення, про яке Ізраїль заявляв протягом декількох тижнів.

Останні два дні ізраїльські війська, зокрема танками, здійснювали невеликі вилазки в Газу, не затримуючись там надовго.

"Наші війська і танки знаходяться в секторі Газа – вони стріляють і діють", — зазначив Дінар.

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, армія Ізраїлю завдала удару по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані. Таким чином ЦАХАЛ відповів на вчорашню спробу терористів запустити ракети в бік Ізраїлю.

Крім того, ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю заявили про знищення керівника повітряної мережі ХАМАСу. Йдеться про Асема Абу Ракабі.