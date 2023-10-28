ЦАХАЛ завдав удару по військових об'єктах "Хезболли" у Лівані, — IDF

Ізраїльські військові. Фото: AFP

Сьогодні, 28 жовтня, армія Ізраїлю завдала удару по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані. Таким чином ЦАХАЛ відповів на вчорашню спробу терористів запустити ракети в бік Ізраїлю.

Про це пише пресслужба армії Ізраїлю.

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"Вчора терористи "Хезболли" спробували запустити ракети в бік території Ізраїлю. Ракети впали в Сирії. Протягом ночі у відповідь винищувач ЦАХАЛ завдав удару по військовій інфраструктурі Хезболли в Лівані", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Ізраїль не приймає заклик Генасамблеї ООН до припинення вогню. Натомість збирається діяти так само як світ діяв проти нацистів та "ІДІЛ".

Крім того, ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю заявили про знищення керівника повітряної мережі ХАМАСу. Йдеться про Асема Абу Ракабі.