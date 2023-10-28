Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ЦАХАЛ завдав удару по військових об'єктах "Хезболли" у Лівані, — IDF arrow

ЦАХАЛ завдав удару по військових об'єктах "Хезболли" у Лівані, — IDF

28 жовтня 2023 10:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЦАХАЛ завдав удару по військових об'єктах "Хезболли" у Лівані, — IDF
Ізраїльські військові. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сьогодні, 28 жовтня, армія Ізраїлю завдала удару по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані. Таким чином ЦАХАЛ відповів на вчорашню спробу терористів запустити ракети в бік Ізраїлю.

Про це пише пресслужба армії Ізраїлю.

Читайте також:

Удар ЦАХАЛу по Лівану

"Вчора терористи "Хезболли" спробували запустити ракети в бік території Ізраїлю. Ракети впали в Сирії. Протягом ночі у відповідь винищувач ЦАХАЛ завдав удару по військовій інфраструктурі Хезболли в Лівані", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Ізраїль не приймає заклик Генасамблеї ООН до припинення вогню. Натомість збирається діяти так само як світ діяв проти нацистів та "ІДІЛ".

Крім того, ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю заявили про знищення керівника повітряної мережі ХАМАСу. Йдеться про Асема Абу Ракабі.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі