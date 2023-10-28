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ЦАХАЛ нанес удар по военным объектам "Хезболлы" в Ливане, — IDF

28 октября 2023 10:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ЦАХАЛ нанес удар по военным объектам "Хезболлы" в Ливане, — IDF
Израильские военные. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня, 28 октября, армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане. Таким образом, ЦАХАЛ ответил на вчерашнюю попытку террористов запустить ракеты в сторону Израиля.

Об этом пишет пресс-служба армии Израиля.

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"Вчера террористы "Хезболлы" попытались запустить ракеты в сторону территории Израиля. Ракеты упали в Сирии. В течение ночи ответный истребитель ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане", — говорится в сообщении.

Напомним, что Израиль не принимает призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня. В то же время собирается действовать так же, как мир действовал против нацистов и "ИГИЛ".

Кроме того, ЦАХАЛ и Армия обороны Израиля заявили об уничтожении руководителя воздушной сети ХАМАС. Речь идет об Асеме Абу Ракаби.

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