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Ізраїль ліквідував керівника повітряної мережі ХАМАСу

28 жовтня 2023 08:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ізраїль ліквідував керівника повітряної мережі ХАМАСу
Дим внаслідок удару по секторі Гази. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю заявили про знищення керівника повітряної мережі ХАМАСу. Йдеться про Асема Абу Ракабі.  

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

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"Сьогодні вночі, за даними розвідки ЦАХАЛу та Армії оборони Ізраїлю, винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по керівнику повітряної мережі ХАМАСу Асему Абу Ракабі", — йдеться у повідомленні.

Абу Ракаба відповідав за безпілотники, параплани, повітряне виявлення, а також протиповітряну оборону ХАМАСу. Лідер повітряної мережі брав участь у плануванні масового вбивства в населених пунктах навколо сектора Газа 7 жовтня. Він також керував терористами, які проникали в Ізраїль на парапланах, та відповідав за атаки безпілотників на пости ЦАХАЛу. 

Нагадаємо, Збройні сили Ізраїлю вже перетнули кордон та зайшли у північну частину сектора Газа. Місцеві повідомляють про рух військової техніки ЦАХАЛу.

Також ми писали, що генсек ООН Антоніу Гутерріш знову закликав воюючі країни припинити вогонь на Близькому Сході. Також він просить звільнити всіх заручників та створити необхідні умови, щоб доставити гуманітарну допомогу до постраждалих. 

Додамо, у п'ятницю, 27 жовтня, Армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Газі. ЦАХАЛ готовий "на всіх фронтах" захищати безпеку країни. 

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