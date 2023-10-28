Израиль ликвидировал руководителя воздушной сети ХАМАСа

Дым в результате удара по сектору Газа. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

ЦАХАЛ и Армия обороны Израиля заявили об уничтожении руководителя воздушной сети ХАМАС. Речь идет об Асеме Абу Ракаби.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

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Ликвидация руководителя воздушной сети ХАМАС

"Сегодня ночью, по данным разведки ЦАХАЛа и Армии обороны Израиля, истребители ЦАХАЛа нанесли удар по руководителю воздушной сети ХАМАСа Асему Абу Ракаби", — говорится в сообщении.

Абу Ракаба отвечал за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение, а также противовоздушную оборону ХАМАСа. Лидер воздушной сети участвовал в планировании массового убийства в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября. Он также руководил террористами, которые проникали в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛа.

Напомним, Вооруженные силы Израиля уже пересекли границу и вошли в северную часть сектора Газа. Местные сообщают о движении военной техники ЦАХАЛа.

Также мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш снова призвал воюющие страны прекратить огонь на Ближнем Востоке. Также он просит освободить всех заложников и создать необходимые условия, чтобы доставить гуманитарную помощь пострадавшим.

Добавим, в пятницу, 27 октября, Армия Израиля объявила о расширении наземных операций в Газе. ЦАХАЛ готов "на всех фронтах" защищать безопасность страны.