Израиль ликвидировал руководителя воздушной сети ХАМАСа
ЦАХАЛ и Армия обороны Израиля заявили об уничтожении руководителя воздушной сети ХАМАС. Речь идет об Асеме Абу Ракаби.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля.
Ликвидация руководителя воздушной сети ХАМАС
"Сегодня ночью, по данным разведки ЦАХАЛа и Армии обороны Израиля, истребители ЦАХАЛа нанесли удар по руководителю воздушной сети ХАМАСа Асему Абу Ракаби", — говорится в сообщении.
Абу Ракаба отвечал за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение, а также противовоздушную оборону ХАМАСа. Лидер воздушной сети участвовал в планировании массового убийства в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября. Он также руководил террористами, которые проникали в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛа.
Напомним, Вооруженные силы Израиля уже пересекли границу и вошли в северную часть сектора Газа. Местные сообщают о движении военной техники ЦАХАЛа.
Также мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш снова призвал воюющие страны прекратить огонь на Ближнем Востоке. Также он просит освободить всех заложников и создать необходимые условия, чтобы доставить гуманитарную помощь пострадавшим.
Добавим, в пятницу, 27 октября, Армия Израиля объявила о расширении наземных операций в Газе. ЦАХАЛ готов "на всех фронтах" защищать безопасность страны.
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