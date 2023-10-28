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Израильская армия вошла в сектор Газа — кадры наземной операции

28 октября 2023 12:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Израильская армия вошла в сектор Газа — кадры наземной операции
Танки и сухопутные войска Израиля. Фото: скриншот с видео Israel Defense Forces
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Израильские танки и сухопутные войска в пятницу вечером, 27 октября, вошли в сектор Газа. В своем Твиттере Israel Defense Forces показали кадры с места событий.

Об этом сообщили в Israel Defense Forces.

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Армия обороны Израиля, а именно десятки танков и сухопутных войск, вошли на территорию анклава и проводят там наземную операцию. До этого был интенсивный обстрел артиллерией и ракетами, выпущенными из военных самолетов.

Израильский генерал-майор Нир Динар заявил, что израильские войска пересекли границу и ведут боевые действия в секторе Газа, но он отказался говорить, является ли это началом полномасштабного наземного вторжения, о котором Израиль заявлял в течение нескольких недель.

Последние два дня израильские войска, в том числе танки, совершали небольшие вылазки в Газу, не задерживаясь там надолго.

"Наши войска и танки находятся в секторе Газа — они стреляют и действуют", — отметил Динар.

Напомним, сегодня, 28 октября, армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре "Хезболла" в Ливане. Таким образом, ЦАХАЛ ответил на вчерашнюю попытку террористов запустить ракеты в сторону Израиля.

Кроме того, ЦАХАЛ и Армия обороны Израиля заявили об уничтожении руководителя воздушной сети ХАМАС. Речь идет об Асеме Абу Ракаби.

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