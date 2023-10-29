У російському Дагестані спалахнув бунт проти біженців з Ізраїлю

Протести у Дагестані. Фото: російські телеграм-канали

У Дагестані відбулася антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

Про це повідомляє видання "Медуза".

Читайте також:

Що відомо про протести

Своєю чергою в іудейській громаді Дагестану повідомили, що не можуть виключати евакуацію євреїв із регіону через антисемістські акції.

Яка ситуація в регіоні

Водночас, за словами представника головного рабинату Росії в Дагестані Овадья Ісакова, ситуація в регіоні є "дуже важкою".

"Одна жінка звернулася по допомогу до дільничного, а той сказав: "Ну, ви ж бачите, що ви робите з їхніми дітьми там". Вона намагалася пояснити, що ХАМАС робить, але для дільничного все навпаки. Весь світ перевернуть для нього і всіх інших", — зазначив він, передає видання "Підйом".

Ісаков зауважив, що не може не розглядати варіант термінової евакуації євреїв із Дагестану, але він поки не знає, куди поїхали 300-400 родин, адже в РФ на сьогодні євреям всюди загрожує небезпека.

"Я себе в безпеці не почуваю, хоча синагогу охороняють, є патрулювання, але випадок із дільничним показує, що жодної безпеки немає, і в будь-який час можна очікувати на щось гірше", — додав представник головного рабинату Росії в Дагестані.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Медуза — LIVE"

Ставлення місцевих жителів до громадян Ізраїлю

Також повідомляється, що у Хасавюрті громадянам Ізраїлю заборонили жити в готелі. На північному Кавказі теж проходять такі акції.

Крім того, місцеві ЗМІ поширили відео, на якому можна побачити, як людина, яка схожа на громадянина Ізраїля, йде біля готелю. Через декілька годин біля "Фламінго" (ймовірна назва готелю) зібралися люди, які вимагали від гостей підійти до вікон. Коли ті відмовилися, то група людей почала закидати їх камінням.

"Як пише "Кавказский узел", поліцейські, які приїхали на місце, дозволили кільком учасникам акції зайти в готель, щоб переконатися, що громадян Ізраїлю там немає. Після цього натовп розійшовся. Біля готелю повісили оголошення про те, що вхід ізраїльтянам туди заборонено, повідомив телеграм-канал "ЧП Кавказ", — додали у виданні.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Медуза — LIVE"

Нагадаємо, раніше у Туреччині відбулася мільйонна демонстрація на підтримку Палестини. На неї гелікоптером прибув президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.